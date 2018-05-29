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Україна за 6 років скоротила
імпорт полуниці на 88%

Україна за 6 років скоротила імпорт полуниці на 88%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:10

Україна за 6 років скоротила імпорт полуниці на 88%

Пропонуємо до обговорення:
Обсяги імпорту свіжої суниці садової за останні шість років скоротилися на 88% - з 1,286 тис. тонн у 2012 році до 153 тонн в 2017 році

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:10

Снижение импорта с 1 млн 286 тыс т до 153 т - это у вас 88% ???
увеличение экспорта с 184 т до 1 млн 799 тыс. т - это 90% ???
По ходу автору статьи и редакторам снова пора в школу! Я понимаю ,что вы гуманитарии, но не до такой же степени!
Даже если имеет место быть опечатка в тексте и импорт упал до 153 ТЫС тонн, а экспорт вырос до 184 ТЫС т, то всё равно это в 8,4 раза и почти в 10 раз соответственно.
Roman Tik
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:38

Roman Tik щодо зниження імпорту - все вірно, впав на 88%, а от щодо збільшення експорту - то зріс на 878%
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:46

Понимаю Ваш гнев, но должен заметить: клубника - не уголь, миллионами тонн её не возят, скорее - тысячами тонн (в лучшем случае). А вообще, это все знаки препинания виноваты, ну привыкли англоговорящие, что десятые "." (точкой) разделяются, а разряды в числе "," (запятой), их так в школе учили, что с них возьмешь. Но переводчиков (машинных в том числе) этому научить никак, почему-то, не могут: недостатки верхнего образования.
Radon
 
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