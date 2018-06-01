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Україна за 6 років скоротила
імпорт полуниці на 88%

Україна за 6 років скоротила імпорт полуниці на 88%
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:10

Україна за 6 років скоротила імпорт полуниці на 88%

Пропонуємо до обговорення:
Обсяги імпорту свіжої суниці садової за останні шість років скоротилися на 88% - з 1,286 тис. тонн у 2012 році до 153 тонн в 2017 році

Дивися повний текст Україна за 6 років скоротила імпорт полуниці на 88%.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:10

Снижение импорта с 1 млн 286 тыс т до 153 т - это у вас 88% ???
увеличение экспорта с 184 т до 1 млн 799 тыс. т - это 90% ???
По ходу автору статьи и редакторам снова пора в школу! Я понимаю ,что вы гуманитарии, но не до такой же степени!
Даже если имеет место быть опечатка в тексте и импорт упал до 153 ТЫС тонн, а экспорт вырос до 184 ТЫС т, то всё равно это в 8,4 раза и почти в 10 раз соответственно.
Roman Tik
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:38

Roman Tik щодо зниження імпорту - все вірно, впав на 88%, а от щодо збільшення експорту - то зріс на 878%
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:46

Понимаю Ваш гнев, но должен заметить: клубника - не уголь, миллионами тонн её не возят, скорее - тысячами тонн (в лучшем случае). А вообще, это все знаки препинания виноваты, ну привыкли англоговорящие, что десятые "." (точкой) разделяются, а разряды в числе "," (запятой), их так в школе учили, что с них возьмешь. Но переводчиков (машинных в том числе) этому научить никак, почему-то, не могут: недостатки верхнего образования.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:46

Щось я не зрозумів як ви так рахуєте?

"Украина увеличила экспорт клубники замороженной в Польшу с 0,031 тонны в 2013 году до 3,2 тонны в 2017 году.

По оценкам ассоциации “Укрсадпром”, по итогам 2017 года Украина экспортировала 1,8 тыс. тонн свежей клубники и 3 тыс. тонн замороженной."

Тобто усього експортували 3 тис тон замороженої полуниці, з яких 3,2 тис тон було ескпортовану у Польшу?
pibodi
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:42

Re: Україна за 6 років скоротила імпорт полуниці на 88%

Как замечательно эта информация резонирует с недавней :

В Польше заявили, что им не хватает украинцев для сбора клубники
1 ИЮНЯ, 2018, 23:51

В Польше в конце мая не хватает работников из Украины для сбора клубники, поэтому большая часть урожая до сих пор остается не собранной
Об этом заявил президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Польши Анджей Гайовничек, передает Польское радио.

https://ru.espreso.tv/news/2018/06/01/v ... a_klubnyky


Обратная сторона рабочей миграции в действии, что многократно обсуждалось ранее. Раз другой сьездить в польшу например на сбор клубники. А потом понять что и как можно реализовать это у себя дома , не горбатясь за копейки на чужбине, и жить у себя дома со своим бизнесом припеваючи. Замечательная новость.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:36

Re: Україна за 6 років скоротила імпорт полуниці на 88%

  Surfer написав:Обратная сторона рабочей миграции в действии, что многократно обсуждалось ранее. Раз другой сьездить в польшу например на сбор клубники. А потом понять что и как можно
Согласен на 100%, за исключением "припеваючи" - просто здесь легче. Труд там аццкий, чтобы с собой что-то увезти надо часов 10 6 дней в неделю корячиться. Да и пшеки наших не жалуют, зачастую кидают.
sequence
 
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