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Улюблені німецькі авто українців (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 чер, 2018 08:18
Пропонуємо до обговорення:
Не всі німецькі марки автомобілів однаково популярні в Україні.
Дивися повний текст Улюблені німецькі авто українців (таблиця)
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