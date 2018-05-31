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Улюблені німецькі авто
українців (таблиця)

Улюблені німецькі авто українців (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:18

Улюблені німецькі авто українців (таблиця)

Пропонуємо до обговорення:
Не всі німецькі марки автомобілів однаково популярні в Україні.

Дивися повний текст Улюблені німецькі авто українців (таблиця).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:33

О каких машинах речь? Новых? Нерастаможенных б/у? Растаможенных б/у?
Как такое можно публиковать?
Omega
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