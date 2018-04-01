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Американський винахідник навчив
Google Home стріляти з...

Американський винахідник навчив Google Home стріляти з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:36

Американський винахідник навчив Google Home стріляти з...

Пропонуємо до обговорення:
Винахідник озброїв смарт-колонку Google пістолетом.

Дивися повний текст Американський винахідник навчив Google Home стріляти з пістолета (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:36

косвенное обвинение ИИ в бездушности и хладнокровности к своим создателям (которое как раз и провоцирует обсуждать Ребен) - это все равно, что обвинять в этом же сам пистолет.
Roman Tik
 
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