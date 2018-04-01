Винахідник озброїв смарт-колонку Google пістолетом.
Дивися повний текст Американський винахідник навчив Google Home стріляти з пістолета (відео).
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Додано: Пон 04 чер, 2018 08:36
Американський винахідник навчив Google Home стріляти з...
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Дивися повний текст Американський винахідник навчив Google Home стріляти з пістолета (відео).
Додано: Пон 04 чер, 2018 08:36
косвенное обвинение ИИ в бездушности и хладнокровности к своим создателям (которое как раз и провоцирует обсуждать Ребен) - это все равно, что обвинять в этом же сам пистолет.
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