Про це повідомляє у Facebook Державна фіскальна служба України (ДФС).
Дивися повний текст Митники запобігли незаконному ввезенню 357 колекційних срібних монет.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 08:39
Митники запобігли незаконному ввезенню 357 колекційних...
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Дивися повний текст Митники запобігли незаконному ввезенню 357 колекційних срібних монет.
Додано: Пон 04 чер, 2018 08:39
И правильно сделали всё таки не стоит провозить наши драгоценности. Лучше бы продали на нашем украинском виолити. Там всегда найдутся почитатели лучшего антиквариата. Не думаю, что за границей они стоили бы дороже
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