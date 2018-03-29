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Митники запобігли незаконному
ввезенню 357 колекційних...

Митники запобігли незаконному ввезенню 357 колекційних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:39

Митники запобігли незаконному ввезенню 357 колекційних...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє у Facebook Державна фіскальна служба України (ДФС).

Дивися повний текст Митники запобігли незаконному ввезенню 357 колекційних срібних монет.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:39

И правильно сделали всё таки не стоит провозить наши драгоценности. Лучше бы продали на нашем украинском виолити. Там всегда найдутся почитатели лучшего антиквариата. Не думаю, что за границей они стоили бы дороже
miron63alex
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