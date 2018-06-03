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Порошенко: Україна і США
збільшили торгівлю в 4 рази

Порошенко: Україна і США збільшили торгівлю в 4 рази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:01

Порошенко: Україна і США збільшили торгівлю в 4 рази

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Президент Петро Порошенко.

Дивися повний текст Порошенко: Україна і США збільшили торгівлю в 4 рази.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:01

продали 4 табурета
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:27

Та не, не табуреты, а первые ступени к ракетам Антарес, а они нормально денег стоят, вот и рост получился скорее всего благодаря космосу большей частью.
sumy4
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:40

  sumy4 написав:Та не, не табуреты, а первые ступени к ракетам Антарес, а они нормально денег стоят, вот и рост получился скорее всего благодаря космосу большей частью.

Тавишо а не пенсильванскому угольку и тепловозам по цене в 2 раза дороже чем Казахстану? Джавелины кстати тоже не подарили.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:01

  sal написав:продали 4 табурета

Негативное сальдо (превышение импорта над экспортом) внешней торговли Украины товарами за 11 месяцев 2017 года (январе-ноябре) увеличилось более чем в 2,2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2016 года — до $5,2 млрд. Здесь и уголь и тепловозы. Американцы довольны.
nik1
 
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