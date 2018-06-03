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Україна знайшла нового
постачальника газу

Україна знайшла нового постачальника газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:40

Україна знайшла нового постачальника газу

Пропонуємо до обговорення:
Газ може поставлятися через вже існуючий регазифікаційний термінал в Польщі.

Дивися повний текст Україна знайшла нового постачальника газу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:40

Терминал построенный в Польше нужно окупать.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:49

Re: Україна знайшла нового постачальника газу

конечно,украинцы это же не польские нищеброды, которые приняли один газовоз и решили что дешевле покупать токсичный из трубы:)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:38

antikkristall
В Україні кассапський газ, на відміну від деяких інших товарів з московщини, не є підсанкційним, тому купують там, де дешевше. "Реверсний" зі Словакії й катарський через польщу дешевші, аніж "гасмяс" продає, чи, "вмотивований політично", хоче продати Україні безпосередньо, тому там і купують. (Між іншим, що там із "гасмясівським" майном за бугром, боте ольгінський? :) )
verano_porteno
 
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