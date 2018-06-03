Газ може поставлятися через вже існуючий регазифікаційний термінал в Польщі.
Дивися повний текст Україна знайшла нового постачальника газу.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 09:40
Україна знайшла нового постачальника газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна знайшла нового постачальника газу.
Додано: Пон 04 чер, 2018 09:49
Re: Україна знайшла нового постачальника газу
конечно,украинцы это же не польские нищеброды, которые приняли один газовоз и решили что дешевле покупать токсичный из трубы:)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 04 чер, 2018 10:38
antikkristall
В Україні кассапський газ, на відміну від деяких інших товарів з московщини, не є підсанкційним, тому купують там, де дешевше. "Реверсний" зі Словакії й катарський через польщу дешевші, аніж "гасмяс" продає, чи, "вмотивований політично", хоче продати Україні безпосередньо, тому там і купують. (Між іншим, що там із "гасмясівським" майном за бугром, боте ольгінський? )
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