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Україна знайшла нового
постачальника газу

Україна знайшла нового постачальника газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:40

Україна знайшла нового постачальника газу

Пропонуємо до обговорення:
Газ може поставлятися через вже існуючий регазифікаційний термінал в Польщі.

Дивися повний текст Україна знайшла нового постачальника газу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:40

Терминал построенный в Польше нужно окупать.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:49

Re: Україна знайшла нового постачальника газу

конечно,украинцы это же не польские нищеброды, которые приняли один газовоз и решили что дешевле покупать токсичный из трубы:)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:38

antikkristall
В Україні кассапський газ, на відміну від деяких інших товарів з московщини, не є підсанкційним, тому купують там, де дешевше. "Реверсний" зі Словакії й катарський через польщу дешевші, аніж "гасмяс" продає, чи, "вмотивований політично", хоче продати Україні безпосередньо, тому там і купують. (Між іншим, що там із "гасмясівським" майном за бугром, боте ольгінський? :) )
verano_porteno
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:57

verano_porteno, а что там с ценой катарского газа? А, порохобот?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:06

verano_porteno Огласите цены пожалуйста и источники их получения для исключения возможности словоблудия.

P.S. Да и как там с добычей собственного газа ? Или если много добывать то денег не заработаеш ? :) Хотя тут я не прав, все равно впарят если не Роттердам+, то Катар ++, надо же как то с коррупцией бороться ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:15

Re: Україна знайшла нового постачальника газу

Я может не в теме, но что там с политическими играми вокруг Катара? Я не сильно интересуюсь, но кажется, прозападный арабский мир вроде как бойкотирует Катар.

А какие это "турецкие друзья"? Которые "южный поток" строят? Так может мы сразу из Турции раисский газ будем брать? А че? Из Польши и Словакии же берем.
Или это такие игрища с ЕС? Ну, типа, раз вы там в очередь выстроились с пуйлом в зубы целоваться, то и мы любовь на стороне искать будем. Да еще и с Эрдоганом, у которого с ЕС ну не очень отношения. Вроде как логично. Но ведь ЕС долго ждал, когда воюющая Украина реально начнет санкции против агрессора (не дождались), когда уровень коррупции снизится хотя-бы с самого верха власти (не дождались). Ну давайте теперь на ЕС обидимся и пойдем с Эрдоганом лобызаться.
Между тем, объемы собственной добычи в Украине, минус непоставки в Крым и дыры, минус сокращение потребления промышленностью и населением должны вроде как снять необходимость закупки газа, но...НЕТ? При овоще потребление было максимальное 33 ярда в год, добыча 16. Сейчас вроде 22 добыча, сколько потребление - не знаю, но явно намного меньше 33 ярдов (минус Крым и дыры, теплые до невозможности зимы, население не имеет финансовой возможности столько потреблять газа как раньше да и мало-помалу утепляет жилье, меняет окна, экономит горячую воду и тп. Да и населения становится меньше такими темпами, что скоро и потреблять будет некому.)
Или нам импорт газа нужен только для того, чтобы иметь повод выставлять цену как за "импортный газ"? Не, ну на самом деле - как объяснить лохтурату "европейские цены на газ", если ВЕСЬ газ собственной добычи? Вся схема рушится, а порох "не для того на Майдане обещал". :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:51

более ста лет назад Д.И. Менделеев по аналогичному поводу сказал, что топить можно и ассигнациями...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:29

  RomanTik написав:verano_porteno, а что там с ценой катарского газа? А, порохобот?


не стоит обращать внимания на ущербных :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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