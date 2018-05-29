Україна знайшла нового постачальника газу

Додано: Пон 04 чер, 2018 12:15

Я может не в теме, но что там с политическими играми вокруг Катара? Я не сильно интересуюсь, но кажется, прозападный арабский мир вроде как бойкотирует Катар.А какие это "турецкие друзья"? Которые "южный поток" строят? Так может мы сразу из Турции раисский газ будем брать? А че? Из Польши и Словакии же берем.Или это такие игрища с ЕС? Ну, типа, раз вы там в очередь выстроились с пуйлом в зубы целоваться, то и мы любовь на стороне искать будем. Да еще и с Эрдоганом, у которого с ЕС ну не очень отношения. Вроде как логично. Но ведь ЕС долго ждал, когда воюющая Украина реально начнет санкции против агрессора (не дождались), когда уровень коррупции снизится хотя-бы с самого верха власти (не дождались). Ну давайте теперь на ЕС обидимся и пойдем с Эрдоганом лобызаться.Между тем, объемы собственной добычи в Украине, минус непоставки в Крым и дыры, минус сокращение потребления промышленностью и населением должны вроде как снять необходимость закупки газа, но...НЕТ? При овоще потребление было максимальное 33 ярда в год, добыча 16. Сейчас вроде 22 добыча, сколько потребление - не знаю, но явно намного меньше 33 ярдов (минус Крым и дыры, теплые до невозможности зимы, население не имеет финансовой возможности столько потреблять газа как раньше да и мало-помалу утепляет жилье, меняет окна, экономит горячую воду и тп. Да и населения становится меньше такими темпами, что скоро и потреблять будет некому.)Или нам импорт газа нужен только для того, чтобы иметь повод выставлять цену как за "импортный газ"? Не, ну на самом деле - как объяснить лохтурату "европейские цены на газ", если ВЕСЬ газ собственной добычи? Вся схема рушится, а порох "не для того на Майдане обещал".