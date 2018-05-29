У Богуславі Київської області в 2018 році почнеться будівництво першого сонячного парку потужністю 35 МВт.
Дивися повний текст Американська компанія збирається будувати сонячні електростанції в Україні.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 10:10
Американська компанія збирається будувати сонячні...
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Дивися повний текст Американська компанія збирається будувати сонячні електростанції в Україні.
Додано: Пон 04 чер, 2018 10:10
А как насчет уровня жизни позиционирует рост стоимости производства электроэнергии. Например тариф атомных электростанций 0.03 уе за квт час. Вопрос кому в Украине выгодна электроэнергия которая в 5!!! раз дороже?
Додано: Пон 04 чер, 2018 10:49
nik1, выгодно вот таким компаниям которые и строят эти СЭС. А про население - никто не говорил.
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