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Американська компанія
збирається будувати сонячні...

Американська компанія збирається будувати сонячні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:10

Американська компанія збирається будувати сонячні...

Пропонуємо до обговорення:
У Богуславі Київської області в 2018 році почнеться будівництво першого сонячного парку потужністю 35 МВт.

Дивися повний текст Американська компанія збирається будувати сонячні електростанції в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:10

А как насчет уровня жизни позиционирует рост стоимости производства электроэнергии. Например тариф атомных электростанций 0.03 уе за квт час. Вопрос кому в Украине выгодна электроэнергия которая в 5!!! раз дороже?
nik1
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:49

nik1, выгодно вот таким компаниям которые и строят эти СЭС. А про население - никто не говорил.
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RomanTik
 
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