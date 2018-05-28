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Українські дороги визнали
одними з найгірших у світі

Українські дороги визнали одними з найгірших у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:26

Українські дороги визнали одними з найгірших у світі

Пропонуємо до обговорення:
Україна у світовому рейтингу якості доріг опинилася на 130 місці з 137-ми.

Дивися повний текст Українські дороги визнали одними з найгірших у світі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:26

а ссылку слабо было дать или противоречит генеральной линии, особенно если посмотреть на отставние от ближайших соседей по индексу не только дорог - там как раз отрыв не сильный а по общему состоянию инфраструктуры ...

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ057

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=GCI.A.02
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:44

Ось така оцінка нинішньому уряду, і це в країні яка межує з багатьма іншими кранінами, має вихід в 2 моря, порти. За таке потрібно як у Китаї стріляти.
Rainbow
 
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