Україна у світовому рейтингу якості доріг опинилася на 130 місці з 137-ми.
Дивися повний текст Українські дороги визнали одними з найгірших у світі.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 10:26
Українські дороги визнали одними з найгірших у світі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські дороги визнали одними з найгірших у світі.
Додано: Пон 04 чер, 2018 10:26
а ссылку слабо было дать или противоречит генеральной линии, особенно если посмотреть на отставние от ближайших соседей по индексу не только дорог - там как раз отрыв не сильный а по общему состоянию инфраструктуры ...
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ057
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=GCI.A.02
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 04 чер, 2018 10:44
Ось така оцінка нинішньому уряду, і це в країні яка межує з багатьма іншими кранінами, має вихід в 2 моря, порти. За таке потрібно як у Китаї стріляти.
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