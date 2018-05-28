RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українські дороги визнали
одними з найгірших у світі

Українські дороги визнали одними з найгірших у світі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:26

Українські дороги визнали одними з найгірших у світі

Пропонуємо до обговорення:
Україна у світовому рейтингу якості доріг опинилася на 130 місці з 137-ми.

Дивися повний текст Українські дороги визнали одними з найгірших у світі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82345
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:26

а ссылку слабо было дать или противоречит генеральной линии, особенно если посмотреть на отставние от ближайших соседей по индексу не только дорог - там как раз отрыв не сильный а по общему состоянию инфраструктуры ...

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ057

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=GCI.A.02
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1226
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:44

Ось така оцінка нинішньому уряду, і це в країні яка межує з багатьма іншими кранінами, має вихід в 2 моря, порти. За таке потрібно як у Китаї стріляти.
Rainbow
 
Повідомлень: 1748
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:41

  Rainbow написав:Ось така оцінка нинішньому уряду, і це в країні яка межує з багатьма іншими кранінами, має вихід в 2 моря, порти. За таке потрібно як у Китаї стріляти.

починаючи з 2012 на дороги виділялись кошти тільки для ямкового та середньо-поточного ремонту. Чи повинен за все це відповідати діючий уряд, на який звалився окрім витрат на війну ще й спадок у вигляді розбитих вщент доріг? Особисто я бачу рух у правильному напрямку, просто все одним махом не зробити по всій країні
redmax11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24
З нами з: 04.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:06

В прошлом и этом году дороги на Украине как раз делаются,от Тернополя до венгерской границы-прям Европа.Интересно,что в этом же рейтинге Россия на 123 месте.Огромное количество убитых дорог,а миллиарды на Крым и мост исправно выделяются
alexxxandrnick
Аватар користувача
 
Повідомлень: 48
З нами з: 10.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:09

  antikkristall написав:а ссылку слабо было дать ..

http://reports.weforum.org/global-compe ... s=GCI.A.02

чо та меня терзают сомнения по поводу победы над Румынией в рейтинге общей инфраструктуры. Особенно, после недавней автопоездки через Черновицкую обл.. В Цыгании все поярче выглядит, особенно сравнивая Сучаву с Черновцами
sequence
 
Повідомлень: 1005
З нами з: 29.12.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:40

  alexxxandrnick написав:В прошлом и этом году дороги на Украине как раз делаются,от Тернополя до венгерской границы-прям Европа.Интересно,что в этом же рейтинге Россия на 123 месте.Огромное количество убитых дорог,а миллиарды на Крым и мост исправно выделяются

Делаются. И это видно. Вот только это максимум средний ремонт, но по цене капитального.
И как лично я вижу на примере тех участков дорог, которые делались в том же в 15 году - покрытие это лежит максимум 2-3 года (вместо 5 положенных) и затем активно трескается и рассыпается.
Даже в столице есть участки, которые или потрескались, или поплыли, или с дырками, хотя они перекрывались всего то 3-4 года назад. Что тогда говорить за периферию.
Проблема в том, что за качеством работ не следят и через 3 года мы 100% увидим, что даже "красиво отремонтированные" дороги нужно будет опять ремонтировать, так как хорошее финальное покрытие в 90% случаев было положено на г*вняную основу (наглядный пример такой г*вноработы - часть трассы на Одессу под Киевом, которую прямо сейчас ускоренным темпом заканчивают) А как недавно сказал мне дорожник в 40 летним стажем - самое дорогое в дороге это ее основа и основное воровство происходит на основе. Поэтому дорог у нас и нет.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5403
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2705 раз.
Подякували: 1470 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:56

Re: українські дороги

Претензии к верхнему слою дороги есть? а обочины и развязки это др.службы
sal
 
Повідомлень: 2530
З нами з: 25.03.16
Подякував: 355 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:18

По заявлениям правительства в 2017 г. отремонтировано 1000 км дорог Украины, что составляет 06% протяженности всех дорог и на 30% больше, чем в 2016 г.
nik1
 
Повідомлень: 1004
З нами з: 17.08.15
Подякував: 29 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Viktor і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На Мальдівах будують першу в світі підводну резиденцію
R2 » Суб 02 чер, 2018 09:04
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 чер, 2018 09:05
Вкладчик1234
Українські компанії зобов'язані продовжувати контракти... 1, 2, 3
R2 » Вів 29 тра, 2018 19:29
27 1419
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 тра, 2018 09:24
kirsh
"Халявні" гроші: де в світі громадянам платять просто...
R2 » Пон 28 тра, 2018 10:38
2 156
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 тра, 2018 13:34
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.