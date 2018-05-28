Українські дороги визнали одними з найгірших у світі

Додано: Пон 04 чер, 2018 12:40

alexxxandrnick написав: В прошлом и этом году дороги на Украине как раз делаются,от Тернополя до венгерской границы-прям Европа.Интересно,что в этом же рейтинге Россия на 123 месте.Огромное количество убитых дорог,а миллиарды на Крым и мост исправно выделяются В прошлом и этом году дороги на Украине как раз делаются,от Тернополя до венгерской границы-прям Европа.Интересно,что в этом же рейтинге Россия на 123 месте.Огромное количество убитых дорог,а миллиарды на Крым и мост исправно выделяются

Делаются. И это видно. Вот только это максимум средний ремонт, но по цене капитального.И как лично я вижу на примере тех участков дорог, которые делались в том же в 15 году - покрытие это лежит максимум 2-3 года (вместо 5 положенных) и затем активно трескается и рассыпается.Даже в столице есть участки, которые или потрескались, или поплыли, или с дырками, хотя они перекрывались всего то 3-4 года назад. Что тогда говорить за периферию.Проблема в том, что за качеством работ не следят и через 3 года мы 100% увидим, что даже "красиво отремонтированные" дороги нужно будет опять ремонтировать, так как хорошее финальное покрытие в 90% случаев было положено на г*вняную основу (наглядный пример такой г*вноработы - часть трассы на Одессу под Киевом, которую прямо сейчас ускоренным темпом заканчивают) А как недавно сказал мне дорожник в 40 летним стажем - самое дорогое в дороге это ее основа и основное воровство происходит на основе. Поэтому дорог у нас и нет.