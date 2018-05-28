Україна у світовому рейтингу якості доріг опинилася на 130 місці з 137-ми.
Дивися повний текст Українські дороги визнали одними з найгірших у світі.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 10:26
Українські дороги визнали одними з найгірших у світі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські дороги визнали одними з найгірших у світі.
Додано: Пон 04 чер, 2018 10:26
а ссылку слабо было дать или противоречит генеральной линии, особенно если посмотреть на отставние от ближайших соседей по индексу не только дорог - там как раз отрыв не сильный а по общему состоянию инфраструктуры ...
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ057
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=GCI.A.02
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 04 чер, 2018 10:44
Ось така оцінка нинішньому уряду, і це в країні яка межує з багатьма іншими кранінами, має вихід в 2 моря, порти. За таке потрібно як у Китаї стріляти.
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:41
починаючи з 2012 на дороги виділялись кошти тільки для ямкового та середньо-поточного ремонту. Чи повинен за все це відповідати діючий уряд, на який звалився окрім витрат на війну ще й спадок у вигляді розбитих вщент доріг? Особисто я бачу рух у правильному напрямку, просто все одним махом не зробити по всій країні
Додано: Пон 04 чер, 2018 12:06
В прошлом и этом году дороги на Украине как раз делаются,от Тернополя до венгерской границы-прям Европа.Интересно,что в этом же рейтинге Россия на 123 месте.Огромное количество убитых дорог,а миллиарды на Крым и мост исправно выделяются
Додано: Пон 04 чер, 2018 12:09
чо та меня терзают сомнения по поводу победы над Румынией в рейтинге общей инфраструктуры. Особенно, после недавней автопоездки через Черновицкую обл.. В Цыгании все поярче выглядит, особенно сравнивая Сучаву с Черновцами
Додано: Пон 04 чер, 2018 12:40
Делаются. И это видно. Вот только это максимум средний ремонт, но по цене капитального.
И как лично я вижу на примере тех участков дорог, которые делались в том же в 15 году - покрытие это лежит максимум 2-3 года (вместо 5 положенных) и затем активно трескается и рассыпается.
Даже в столице есть участки, которые или потрескались, или поплыли, или с дырками, хотя они перекрывались всего то 3-4 года назад. Что тогда говорить за периферию.
Проблема в том, что за качеством работ не следят и через 3 года мы 100% увидим, что даже "красиво отремонтированные" дороги нужно будет опять ремонтировать, так как хорошее финальное покрытие в 90% случаев было положено на г*вняную основу (наглядный пример такой г*вноработы - часть трассы на Одессу под Киевом, которую прямо сейчас ускоренным темпом заканчивают) А как недавно сказал мне дорожник в 40 летним стажем - самое дорогое в дороге это ее основа и основное воровство происходит на основе. Поэтому дорог у нас и нет.
Додано: Пон 04 чер, 2018 12:56
Re: українські дороги
Претензии к верхнему слою дороги есть? а обочины и развязки это др.службы
Додано: Пон 04 чер, 2018 13:18
По заявлениям правительства в 2017 г. отремонтировано 1000 км дорог Украины, что составляет 06% протяженности всех дорог и на 30% больше, чем в 2016 г.
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