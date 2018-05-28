RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українські дороги визнали
одними з найгірших у світі

Українські дороги визнали одними з найгірших у світі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:18

  alexxxandrnick написав:В прошлом и этом году дороги на Украине как раз делаются,от Тернополя до венгерской границы-прям Европа.Интересно,что в этом же рейтинге Россия на 123 месте.Огромное количество убитых дорог,а миллиарды на Крым и мост исправно выделяются

Какой классический украинский комментарий! :lol:
Видим, что "дороги на Украине как раз делаются,от Тернополя до венгерской границы-прям Европа!".
Но при этом в рейтинге дорог Украина аж 130-я. При умеренно-стабильном тренде.
А Россия - 114-я (про 123-ю наврал аффтар, не сдержался :lol: ) при восходящем тренде. Но там всё плохо! "Огромное количество убитых дорог,а миллиарды на Крым и мост исправно выделяются"

Господа, до тех пор, пока вы будете бороться с реальностью, вы НИЧЕГО не достигните!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
Повідомлень: 232
З нами з: 13.03.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:35

  alexxxandrnick написав:В прошлом и этом году дороги на Украине как раз делаются,от Тернополя до венгерской границы-прям Европа.Интересно,что в этом же рейтинге Россия на 123 месте.Огромное количество убитых дорог,а миллиарды на Крым и мост исправно выделяются


Рашка,конечно, по дорогам недалеко ушла, но не могут жить порохоботы без вранья - 114 позиция http://reports.weforum.org/global-compe ... es=EOSQ057
Кстати, мосты это уже раздел инфраструктуры где у них 35 позиция, против украинской 78...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1228
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:38

  Cler написав:закономерный итог деятельности порошенко-гройсмана...

До Порошенко и Гройсмана дороги были прям шикарные, да?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20913
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 4629 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:03

Претензии к верхнему слою дороги есть? а обочины и развязки это др.службы

sal, интересный вброс ))
Да, есть:
http://autostrada.info/ua/map
Красное - это плохо :D
nikitash
 
Повідомлень: 214
З нами з: 17.09.10
Подякував: 53 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:21

  nikitash написав:..
http://autostrada.info/ua/map
Красное - это плохо :D

Фигня полная - актуальность 2015-16 г/г. Я каждый год маршрутом Киев- Крым езжу через Николаев. Возможно что-то за зиму и произошло, но в прошлом году часть участков можно было перекрасить с красного на желтеющий (например Новая Одесса - Николаев), некоторые, например, участок трассы Херсон-Мелитополь переложили и расширили (я езжу через Чаплинку), т.е. зеленый. Во многих других местах дорога ухудшилась - кое-где не чинили вовсе. Что будет в этом году - скажу через три недели :)
sequence
 
Повідомлень: 1011
З нами з: 29.12.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:49

sequence, под каждой оценкой есть дата "актуальности" ;) JFYI
nikitash
 
Повідомлень: 214
З нами з: 17.09.10
Подякував: 53 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:54

  nikitash написав:sequence, под каждой оценкой есть дата "актуальности" ;) JFYI

roger :)
sequence
 
Повідомлень: 1011
З нами з: 29.12.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:59

  sal написав:Претензии к верхнему слою дороги есть? а обочины и развязки это др.службы

Вы и г%вно в обертке от конфеты нахваливать будете? Или сперва развернете, отведаете, а после этого уже будете нахваливать качество?
Обочины и развязки входят в стоимость строительства.
Евгений Н.
 
Повідомлень: 421
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:23

Re: обертка

  Евгений Н. написав:Обочины и развязки входят в стоимость строительства.

На бумаге входят. В реальности Шулявский мост и ныне такой. А верхний слой добавляют/меняют местами.
sal
 
Повідомлень: 2545
З нами з: 25.03.16
Подякував: 356 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:33

  Faceless написав:
  Cler написав:закономерный итог деятельности порошенко-гройсмана...

До Порошенко и Гройсмана дороги были прям шикарные, да?


Не шикарные, но получше. После 2012го, когда все финансы бросили на "основные" дороги к Евро-2012, еще не успели разрушится...
Рейтинг составлен на основании опроса представителей бизнеса, а не по каким-то объективным показателям. А это значит, что "база сравнения" лучше (дороги ремонтируются некачественно и разрушаются бысрее, чем ремонтируются+ дороги у соседей гораздо лучше)...
Cris
 
Повідомлень: 1041
З нами з: 10.10.08
Подякував: 294 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba, Sommer і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На Мальдівах будують першу в світі підводну резиденцію
R2 » Суб 02 чер, 2018 09:04
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 чер, 2018 09:05
Вкладчик1234
Українські компанії зобов'язані продовжувати контракти... 1, 2, 3
R2 » Вів 29 тра, 2018 19:29
27 1422
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 тра, 2018 09:24
kirsh
"Халявні" гроші: де в світі громадянам платять просто...
R2 » Пон 28 тра, 2018 10:38
2 157
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 тра, 2018 13:34
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2870)
04.06.2018 17:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.