Українські дороги визнали одними з найгірших у світі
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alexxxandrnick написав:В прошлом и этом году дороги на Украине как раз делаются,от Тернополя до венгерской границы-прям Европа.Интересно,что в этом же рейтинге Россия на 123 месте.Огромное количество убитых дорог,а миллиарды на Крым и мост исправно выделяются
Какой классический украинский комментарий! Видим, что "дороги на Украине как раз делаются,от Тернополя до венгерской границы-прям Европа!". Но при этом в рейтинге дорог Украина аж 130-я. При умеренно-стабильном тренде. А Россия - 114-я (про 123-ю наврал аффтар, не сдержался ) при восходящем тренде. Но там всё плохо! "Огромное количество убитых дорог,а миллиарды на Крым и мост исправно выделяются"
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Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
alexxxandrnick написав:В прошлом и этом году дороги на Украине как раз делаются,от Тернополя до венгерской границы-прям Европа.Интересно,что в этом же рейтинге Россия на 123 месте.Огромное количество убитых дорог,а миллиарды на Крым и мост исправно выделяются
Фигня полная - актуальность 2015-16 г/г. Я каждый год маршрутом Киев- Крым езжу через Николаев. Возможно что-то за зиму и произошло, но в прошлом году часть участков можно было перекрасить с красного на желтеющий (например Новая Одесса - Николаев), некоторые, например, участок трассы Херсон-Мелитополь переложили и расширили (я езжу через Чаплинку), т.е. зеленый. Во многих других местах дорога ухудшилась - кое-где не чинили вовсе. Что будет в этом году - скажу через три недели
Cler написав:закономерный итог деятельности порошенко-гройсмана...
До Порошенко и Гройсмана дороги были прям шикарные, да?
Не шикарные, но получше. После 2012го, когда все финансы бросили на "основные" дороги к Евро-2012, еще не успели разрушится... Рейтинг составлен на основании опроса представителей бизнеса, а не по каким-то объективным показателям. А это значит, что "база сравнения" лучше (дороги ремонтируются некачественно и разрушаются бысрее, чем ремонтируются+ дороги у соседей гораздо лучше)...