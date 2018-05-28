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Українські дороги визнали
одними з найгірших у світі

Українські дороги визнали одними з найгірших у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:14

Re: Українські дороги визнали одними з найгірших у світі

  Cris написав:Рейтинг составлен на основании опроса представителей бизнеса

Если бы я это написали в статье, то я бы даже не читал дальше. Я и без "представителей бизнеса" знаю какие у нас дороги :D
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:47

это нам явно польстили
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:23

Недавно пришлось рядом с "автодорогой" пару километров ехать. Потому как соседняя грунтовка ровнее была чем "дорога".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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