Если бы я это написали в статье, то я бы даже не читал дальше. Я и без "представителей бизнеса" знаю какие у нас дороги
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Додано: Пон 04 чер, 2018 17:14
Re: Українські дороги визнали одними з найгірших у світі
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:23
Недавно пришлось рядом с "автодорогой" пару километров ехать. Потому как соседняя грунтовка ровнее была чем "дорога".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Пон 04 чер, 2018 21:49
Желтое не намного лучше:
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