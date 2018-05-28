Українські дороги визнали одними з найгірших у світі
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Cler написав:закономерный итог деятельности порошенко-гройсмана...
До Порошенко и Гройсмана дороги были прям шикарные, да?
шикарными в Украине всегда были только дороги ведущие к загородным домам президентов...
а если говорить о среднем уровне дорог в Украине до 2014 и после, то с приходом нынешней власти состояние дорог стало значительно хуже - где-то на уровне 1990-1995 годов...
Вы прям и инспекцию десятков тысяч километров дорог провели, ещё и сравнили с данными 20+ летней давности. Я так понимаю, Порошенко с Гройсманом по ночам планомерно ломают покрытие и гоняют перегруженные фуры, не иначе. Тем не менее:
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