Українські дороги визнали одними з найгірших у світі
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Cler написав:закономерный итог деятельности порошенко-гройсмана...
До Порошенко и Гройсмана дороги были прям шикарные, да?
шикарными в Украине всегда были только дороги ведущие к загородным домам президентов...
а если говорить о среднем уровне дорог в Украине до 2014 и после, то с приходом нынешней власти состояние дорог стало значительно хуже - где-то на уровне 1990-1995 годов...
Вы прям и инспекцию десятков тысяч километров дорог провели, ещё и сравнили с данными 20+ летней давности. Я так понимаю, Порошенко с Гройсманом по ночам планомерно ломают покрытие и гоняют перегруженные фуры, не иначе. Тем не менее:
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Faceless написав:До Порошенко и Гройсмана дороги были прям шикарные, да?
шикарными в Украине всегда были только дороги ведущие к загородным домам президентов...
а если говорить о среднем уровне дорог в Украине до 2014 и после, то с приходом нынешней власти состояние дорог стало значительно хуже - где-то на уровне 1990-1995 годов...
Вы прям и инспекцию десятков тысяч километров дорог провели, ещё и сравнили с данными 20+ летней давности. Я так понимаю, Порошенко с Гройсманом по ночам планомерно ломают покрытие и гоняют перегруженные фуры, не иначе. Тем не менее:
вы живёте в какой-то виртуальной украине или же далеко не отъезжаете от киева, а стоит отъхать больше чем на 50-100 км и сравнить реальную ситуацию на догогах с тем что про них расказывает правительство и как говорится почуствуйте разницу...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Faceless написав:До Порошенко и Гройсмана дороги были прям шикарные, да?
шикарными в Украине всегда были только дороги ведущие к загородным домам президентов...
а если говорить о среднем уровне дорог в Украине до 2014 и после, то с приходом нынешней власти состояние дорог стало значительно хуже - где-то на уровне 1990-1995 годов...
Вы прям и инспекцию десятков тысяч километров дорог провели, ещё и сравнили с данными 20+ летней давности. Я так понимаю, Порошенко с Гройсманом по ночам планомерно ломают покрытие и гоняют перегруженные фуры, не иначе. Тем не менее:
а на сколько можно доверять вашей диаграмме? денег то может быть и украли на 2000 км, но вот отремонтированных участков протяжённостью 2000 км просто не видно. мне раз в неделю по работе приходится ездить в Белую Церковь, так вот участок дороги протяжённостью менее 80 км от Киева до Белой Церкви ремонтируют уже 5-й год и до сих пор не закончили - это меньше 15-16 км в год и при том, что это трасса международного значения! причём то что было отремонтировано 4-5 лет назад через год уже можно опять ремонтировать...
так что вместо красивых диаграмм лучше распишите конкретно на каких дорогах и какие участки отремонтировали, а люди почитают и напишут есть ли правда в ваших данных...
Cler написав:так что вместо красивых диаграмм лучше распишите конкретно на каких дорогах и какие участки отремонтировали, а люди почитают и напишут есть ли правда в ваших данных...
Буквально в мае ехал по Черкасской дамбе и мосту - отремонтированы капитально наверное впервые лет за 30, дорога в отличном состоянии. Да, за время ремонта альтернативную дорогу через Канев (и до того была в таком себе состоянии) совсем убили фуры. Не иначе фуры лично Порошенко и Гройсмана.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia