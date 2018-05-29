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Українські дороги визнали
одними з найгірших у світі

Українські дороги визнали одними з найгірших у світі
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  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:14

Re: Українські дороги визнали одними з найгірших у світі

  Cris написав:Рейтинг составлен на основании опроса представителей бизнеса

Если бы я это написали в статье, то я бы даже не читал дальше. Я и без "представителей бизнеса" знаю какие у нас дороги :D
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:47

это нам явно польстили
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:23

Недавно пришлось рядом с "автодорогой" пару километров ехать. Потому как соседняя грунтовка ровнее была чем "дорога".
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:49

  nikitash написав:http://autostrada.info/ua/map
Красное - это плохо :D

Желтое не намного лучше:
Обозначения дорог на карте:
хорошее - Отличная дорога с относительно ровным дорожным полотном (возможны небольшие ямы и неровности)

удовлетворительное - Дорога в удовлетворительном состоянии (возможны глубокие ямы, плохие отрезки, колея)

плохое - Дорога со значительными разрушениями дорожного полотна, постоянные ямы

неизвестно - Дорога без отзывов
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 18:56

Re: Українські дороги визнали одними з найгірших у світі

Cler написав:
  Faceless написав:
  Cler написав:закономерный итог деятельности порошенко-гройсмана...

До Порошенко и Гройсмана дороги были прям шикарные, да?

шикарными в Украине всегда были только дороги ведущие к загородным домам президентов... :)

а если говорить о среднем уровне дорог в Украине до 2014 и после, то с приходом нынешней власти состояние дорог стало значительно хуже - где-то на уровне 1990-1995 годов...


Вы прям и инспекцию десятков тысяч километров дорог провели, ещё и сравнили с данными 20+ летней давности.
Я так понимаю, Порошенко с Гройсманом по ночам планомерно ломают покрытие и гоняют перегруженные фуры, не иначе.
Тем не менее:
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:11

  Faceless написав:
Cler написав:
  Faceless написав:До Порошенко и Гройсмана дороги были прям шикарные, да?

шикарными в Украине всегда были только дороги ведущие к загородным домам президентов... :)

а если говорить о среднем уровне дорог в Украине до 2014 и после, то с приходом нынешней власти состояние дорог стало значительно хуже - где-то на уровне 1990-1995 годов...


Вы прям и инспекцию десятков тысяч километров дорог провели, ещё и сравнили с данными 20+ летней давности.
Я так понимаю, Порошенко с Гройсманом по ночам планомерно ломают покрытие и гоняют перегруженные фуры, не иначе.
Тем не менее:
Зображення

вы живёте в какой-то виртуальной украине или же далеко не отъезжаете от киева, а стоит отъхать больше чем на 50-100 км и сравнить реальную ситуацию на догогах с тем что про них расказывает правительство и как говорится почуствуйте разницу...
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:27

  Faceless написав:
Cler написав:
  Faceless написав:До Порошенко и Гройсмана дороги были прям шикарные, да?

шикарными в Украине всегда были только дороги ведущие к загородным домам президентов... :)

а если говорить о среднем уровне дорог в Украине до 2014 и после, то с приходом нынешней власти состояние дорог стало значительно хуже - где-то на уровне 1990-1995 годов...


Вы прям и инспекцию десятков тысяч километров дорог провели, ещё и сравнили с данными 20+ летней давности.
Я так понимаю, Порошенко с Гройсманом по ночам планомерно ломают покрытие и гоняют перегруженные фуры, не иначе.
Тем не менее:
Зображення

а на сколько можно доверять вашей диаграмме? денег то может быть и украли на 2000 км, но вот отремонтированных участков протяжённостью 2000 км просто не видно. мне раз в неделю по работе приходится ездить в Белую Церковь, так вот участок дороги протяжённостью менее 80 км от Киева до Белой Церкви ремонтируют уже 5-й год и до сих пор не закончили - это меньше 15-16 км в год и при том, что это трасса международного значения! причём то что было отремонтировано 4-5 лет назад через год уже можно опять ремонтировать...

так что вместо красивых диаграмм лучше распишите конкретно на каких дорогах и какие участки отремонтировали, а люди почитают и напишут есть ли правда в ваших данных...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:35

  Cler написав:мне раз в неделю по работе приходится ездить в Белую Церковь, так вот участок дороги протяжённостью менее 80 км от Киева до Белой Церкви ремонтируют уже 5-й год и до сих пор не закончили


Сказки не надо рассказывать.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:41

  Sommer написав:
  Cler написав:мне раз в неделю по работе приходится ездить в Белую Церковь, так вот участок дороги протяжённостью менее 80 км от Киева до Белой Церкви ремонтируют уже 5-й год и до сих пор не закончили

Сказки не надо рассказывать.

а по существу возразить нечего?
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 17:34

Re: Українські дороги визнали одними з найгірших у світі

  Cler написав:так что вместо красивых диаграмм лучше распишите конкретно на каких дорогах и какие участки отремонтировали, а люди почитают и напишут есть ли правда в ваших данных...

Буквально в мае ехал по Черкасской дамбе и мосту - отремонтированы капитально наверное впервые лет за 30, дорога в отличном состоянии.
Да, за время ремонта альтернативную дорогу через Канев (и до того была в таком себе состоянии) совсем убили фуры. Не иначе фуры лично Порошенко и Гройсмана.
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