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Українські дороги визнали одними з найгірших у світі
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 чер, 2018 17:42
Cler написав: Sommer написав: Cler написав:
мне раз в неделю по работе приходится ездить в Белую Церковь, так вот участок дороги протяжённостью менее 80 км от Киева до Белой Церкви ремонтируют уже 5-й год и до сих пор не закончили
Сказки не надо рассказывать.
а по существу возразить нечего?
А что возражать на сказки?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Чет 07 чер, 2018 17:45
Faceless написав:
Да, за время ремонта альтернативную дорогу через Канев (и до того была в таком себе состоянии) совсем убили фуры. Не иначе фуры лично Порошенко и Гройсмана.
Нет, это фуры агентов путена
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Грйс-мэн
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Додано: Чет 07 чер, 2018 17:53
Faceless написав: Cler написав:
так что вместо красивых диаграмм лучше распишите конкретно на каких дорогах и какие участки отремонтировали, а люди почитают и напишут есть ли правда в ваших данных...
Буквально в мае ехал по Черкасской дамбе и мосту - отремонтированы капитально наверное впервые лет за 30, дорога в отличном состоянии.
Да, за время ремонта альтернативную дорогу через Канев (и до того была в таком себе состоянии) совсем убили фуры. Не иначе фуры лично Порошенко и Гройсмана.
пока 2000 км не видно...
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Cler
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Додано: Чет 07 чер, 2018 17:56
Sommer написав: Cler написав: Sommer написав:
Сказки не надо рассказывать.
а по существу возразить нечего?
А что возражать на сказки?
сказки пока мы слышим каждый день от представителей власти, а реальные люди в реальной жизни в большинстве своём стали жить хуже...
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Cler
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Додано: Чет 07 чер, 2018 17:58
Cler написав:
пока 2000 км не видно...
Зато по дороге к Б. Церкви - прям состояние всех дорог Украины видно
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Faceless
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