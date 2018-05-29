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Українські дороги визнали
одними з найгірших у світі

Українські дороги визнали одними з найгірших у світі
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  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 17:42

  Cler написав:
  Sommer написав:
  Cler написав:мне раз в неделю по работе приходится ездить в Белую Церковь, так вот участок дороги протяжённостью менее 80 км от Киева до Белой Церкви ремонтируют уже 5-й год и до сих пор не закончили

Сказки не надо рассказывать.

а по существу возразить нечего?


А что возражать на сказки?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 17:45

  Faceless написав:Да, за время ремонта альтернативную дорогу через Канев (и до того была в таком себе состоянии) совсем убили фуры. Не иначе фуры лично Порошенко и Гройсмана.

Нет, это фуры агентов путена
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 17:53

  Faceless написав:
  Cler написав:так что вместо красивых диаграмм лучше распишите конкретно на каких дорогах и какие участки отремонтировали, а люди почитают и напишут есть ли правда в ваших данных...

Буквально в мае ехал по Черкасской дамбе и мосту - отремонтированы капитально наверное впервые лет за 30, дорога в отличном состоянии.
Да, за время ремонта альтернативную дорогу через Канев (и до того была в таком себе состоянии) совсем убили фуры. Не иначе фуры лично Порошенко и Гройсмана.

пока 2000 км не видно...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 17:56

  Sommer написав:
  Cler написав:
  Sommer написав:Сказки не надо рассказывать.

а по существу возразить нечего?

А что возражать на сказки?

сказки пока мы слышим каждый день от представителей власти, а реальные люди в реальной жизни в большинстве своём стали жить хуже...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 17:58

Re: Українські дороги визнали одними з найгірших у світі

  Cler написав:пока 2000 км не видно...

Зато по дороге к Б. Церкви - прям состояние всех дорог Украины видно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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  #<1234
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