Українські дороги визнали одними з найгірших у світі

Додано: Суб 09 чер, 2018 14:48

Faceless написав: Cler написав: пока 2000 км не видно... пока 2000 км не видно...

Зато по дороге к Б. Церкви - прям состояние всех дорог Украины видно Зато по дороге к Б. Церкви - прям состояние всех дорог Украины видно

это одна из догор международного значения, которые должны быть лицом Украины...кстати следующие 120 км этой трассы (Черкасская область, которая выше приводилась в качестве примера) находятся ещё в более плачевном состоянии, а если съехать с этой трассы после Умани на Николаевскую догогу, то она ещё в более худшем состоянии, далее на Херсонской трассе тоже не видно ни одного из 2000 км о которых рапортовало правительство (только если в эту статистику не включены дороги на которых проведен ямочный ремонт) и в соседней Запорожской области дороги тоже не блещют качеством...