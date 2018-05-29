Українські дороги визнали одними з найгірших у світі
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Cler написав:так что вместо красивых диаграмм лучше распишите конкретно на каких дорогах и какие участки отремонтировали, а люди почитают и напишут есть ли правда в ваших данных...
Буквально в мае ехал по Черкасской дамбе и мосту - отремонтированы капитально наверное впервые лет за 30, дорога в отличном состоянии. Да, за время ремонта альтернативную дорогу через Канев (и до того была в таком себе состоянии) совсем убили фуры. Не иначе фуры лично Порошенко и Гройсмана.
Зато по дороге к Б. Церкви - прям состояние всех дорог Украины видно
это одна из догор международного значения, которые должны быть лицом Украины...
кстати следующие 120 км этой трассы (Черкасская область, которая выше приводилась в качестве примера) находятся ещё в более плачевном состоянии, а если съехать с этой трассы после Умани на Николаевскую догогу, то она ещё в более худшем состоянии, далее на Херсонской трассе тоже не видно ни одного из 2000 км о которых рапортовало правительство (только если в эту статистику не включены дороги на которых проведен ямочный ремонт) и в соседней Запорожской области дороги тоже не блещют качеством...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
EKO написав:Даже в столице есть участки, которые или потрескались, или поплыли, или с дырками, хотя они перекрывались всего то 3-4 года назад. Что тогда говорить за периферию.
Це Німеччина - нагадую - найпотужніша економіка Європи:
а откуда видно что это германия? немецкий номер на машине ещё ни о чём не говорит. с таким же успехом можно на украинских дорогах фотографировать евробляхи и расказывать что такие плохие дороги в Польше, Литве и других странах ЕС...