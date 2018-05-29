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Українські дороги визнали
одними з найгірших у світі

Українські дороги визнали одними з найгірших у світі
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  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 21:02

  Тракторист написав:
  Faceless написав:
  Cler написав:пока 2000 км не видно...

Зато по дороге к Б. Церкви - прям состояние всех дорог Украины видно

это одна из догор международного значения, которые должны быть лицом Украины...

кстати следующие 120 км этой трассы (Черкасская область, которая выше приводилась в качестве примера) находятся ещё в более плачевном состоянии, а если съехать с этой трассы после Умани на Николаевскую догогу, то она ещё в более худшем состоянии, далее на Херсонской трассе тоже не видно ни одного из 2000 км о которых рапортовало правительство (только если в эту статистику не включены дороги на которых проведен ямочный ремонт) и в соседней Запорожской области дороги тоже не блещут качеством...


Да, тоже это могу подтвердить. К сожалению, почти во всех случаях ремонтов, за очень редкими исключениями, производится текущий (это тот, который ямочный) или же средний дорожный ремонт.
Про капитальный, когда производится полная замена всех слоев асфальтного покрытия до основы и который включает в себя и реконструкцию придорожных сооружений и территорий - развязок, мостов, туннелей и т.д. - даже и речи нет. Может пару десятков километров на всю страну где то и есть, не знаю, но в основном, доделывают то что начали ремонтировать еще при папиредниках, 5-7 лет назад (упомянутая дорога до Белой Церкви, которая должна была быть закончена еще 3 года назад).

Да и про то, что проводят средний ремонт - это я еще сильно сказал 8)

По правильному, средний ремонт автодороги включает в себя замену верхнего слоя дорожного покрытия и поддержание ровности на его участках. Также приводятся в порядок придорожные участки – обочины, дренажи у мостов, трубы, откосы и т.п. Так же при этом проводится благоустройство, то есть установка ограждений, обустройство тротуаров и установка новых дорожных знаков.
А у нас, как? В большинстве случаев, ну там где я видел, прямо на старое покрытие сверху катают 5-6 сантиметров асфальта, а там где особо волнистая дорога перед этим просто срезают фрезой слой в уровень. Про обочины, дренажи, новые знаки, новые тротуары и ограждения, в 99% случаев не идет даже и речи.
И вот это вот все называют средний ремонт.
Я, если честно, даже не знаю, можно это отнести к среднему или это скорее можно считать как текущий. Как то оно по середине :roll:
В любом случае, чтобы такая, уже подубитая дорога не разрушалась, подобные ремонты (замена 5-6 см верхнего слоя асфальта) должны проводится с периодичностью раз в 5 лет.
А как у нас? Даже на Бориспольском автобане (который - лицо страны) и которому уже почти 15, опять просто подлатали ямы и трещины. О замене хотябы верхнего слоя даже речи не идет.
Вот потому то нет и не будет дорог с такими вот ремонтами.
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 21:13

  Cler написав:
  Василь-Рівне написав:
  EKO написав:Даже в столице есть участки, которые или потрескались, или поплыли, или с дырками, хотя они перекрывались всего то 3-4 года назад. Что тогда говорить за периферию.

Це Німеччина - нагадую - найпотужніша економіка Європи:

Зображення

а откуда видно что это германия? немецкий номер на машине ещё ни о чём не говорит. с таким же успехом можно на украинских дорогах фотографировать евробляхи и расказывать что такие плохие дороги в Польше, Литве и других странах ЕС... :mrgreen:


Та не, фото вполне реальное. Вот там их еще есть https://fishki.net/1250643-dorogi-v-ger ... -zimy.html
Понятно, что ничто не вечно.
Главный вопрос в другом: - сколько дней эти ямы там просуществовали? 8)
EKO
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