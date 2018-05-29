RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українські дороги визнали
одними з найгірших у світі

Українські дороги визнали одними з найгірших у світі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 21:13

  Cler написав:
  Василь-Рівне написав:
  EKO написав:Даже в столице есть участки, которые или потрескались, или поплыли, или с дырками, хотя они перекрывались всего то 3-4 года назад. Что тогда говорить за периферию.

Це Німеччина - нагадую - найпотужніша економіка Європи:

Зображення

а откуда видно что это германия? немецкий номер на машине ещё ни о чём не говорит. с таким же успехом можно на украинских дорогах фотографировать евробляхи и расказывать что такие плохие дороги в Польше, Литве и других странах ЕС... :mrgreen:


Та не, фото вполне реальное. Вот там их еще есть https://fishki.net/1250643-dorogi-v-ger ... -zimy.html
Понятно, что ничто не вечно.
Главный вопрос в другом: - сколько дней эти ямы там просуществовали? 8)
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5417
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2707 раз.
Подякували: 1475 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 23:00

  Василь-Рівне написав:
  EKO написав:Даже в столице есть участки, которые или потрескались, или поплыли, или с дырками, хотя они перекрывались всего то 3-4 года назад. Что тогда говорить за периферию.

Це Німеччина - нагадую - найпотужніша економіка Європи:


Какая интересная позиция - найти пару убитых дорог в Германии и на основании их фото можно оправдывать 95 процентов разбитых вхлам дорог Украины?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2140
З нами з: 26.03.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Антонов" відповів на плани Росії випускати українські...
R2 » Сер 06 чер, 2018 10:11
4 166
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 20:59
Sommer
Найціннішої банкноти в світі майже вистачить на один біткоїн
R2 » П'ят 08 чер, 2018 09:38
6 227
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 14:44
EKO
Українські компанії зобов'язані продовжувати контракти... 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 29 тра, 2018 19:29
31 1582
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 15:32
sequence

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.