Українські дороги визнали одними з найгірших у світі
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EKO написав:Даже в столице есть участки, которые или потрескались, или поплыли, или с дырками, хотя они перекрывались всего то 3-4 года назад. Что тогда говорить за периферию.
Це Німеччина - нагадую - найпотужніша економіка Європи:
а откуда видно что это германия? немецкий номер на машине ещё ни о чём не говорит. с таким же успехом можно на украинских дорогах фотографировать евробляхи и расказывать что такие плохие дороги в Польше, Литве и других странах ЕС...