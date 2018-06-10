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Українські дороги визнали
одними з найгірших у світі

Українські дороги визнали одними з найгірших у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 21:13

  Cler написав:
  Василь-Рівне написав:
  EKO написав:Даже в столице есть участки, которые или потрескались, или поплыли, или с дырками, хотя они перекрывались всего то 3-4 года назад. Что тогда говорить за периферию.

Це Німеччина - нагадую - найпотужніша економіка Європи:

Зображення

а откуда видно что это германия? немецкий номер на машине ещё ни о чём не говорит. с таким же успехом можно на украинских дорогах фотографировать евробляхи и расказывать что такие плохие дороги в Польше, Литве и других странах ЕС... :mrgreen:


Та не, фото вполне реальное. Вот там их еще есть https://fishki.net/1250643-dorogi-v-ger ... -zimy.html
Понятно, что ничто не вечно.
Главный вопрос в другом: - сколько дней эти ямы там просуществовали? 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 23:00

  Василь-Рівне написав:
  EKO написав:Даже в столице есть участки, которые или потрескались, или поплыли, или с дырками, хотя они перекрывались всего то 3-4 года назад. Что тогда говорить за периферию.

Це Німеччина - нагадую - найпотужніша економіка Європи:


Какая интересная позиция - найти пару убитых дорог в Германии и на основании их фото можно оправдывать 95 процентов разбитых вхлам дорог Украины?
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:58

Строится абсолютно новая трасса Днепр-Полтава. Кто там ездил, тот знает насколько нужна эта дорога:
http://uprom.info/news/other/infrastruk ... rogi-n-31/

Часть этой новой дороги (до туда еще не дотянули новую дорогу):
http://uprom.info/news/other/infrastruk ... hitilivka/

Под Полтавой:
http://uprom.info/news/other/infrastruk ... m-22-foto/

Трасса Днепр-Запорожье, полностью закончили средний ремонт около 30 км. дороги в Зап. обл. и продолжают менять в Днепр. обл.
https://www.061.ua/news/2042356

Это то, что я видел. На сайте можно много чего еще найти:
http://uprom.info/news/other/infrastruk ... nnya-n-03/
http://uprom.info/news/other/infrastruk ... u-polotna/
http://uprom.info/news/other/infrastruk ... ayiv-foto/
http://uprom.info/news/other/infrastruk ... ontu-foto/
И так дальше.

Трасса в сторону Белки хоть и важна, но она хотя бы пригодна для проезда. Лично мне более важно Киев-Полтава-Днепр. И, кстати, Харьковскую трассу таки опять начали делать.
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