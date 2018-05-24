З 1 січня в Україні підвищили мінімальну заробітну плату до 3723 грн на місяць.
Дивися повний текст Міністр фінансів висловився про можливість підвищити мінімальну зарплату в Україні.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:50
Міністр фінансів висловився про можливість підвищити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр фінансів висловився про можливість підвищити мінімальну зарплату в Україні.
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:50
не зря этого дятла хотят в отставку отправить. В стране где каждый второй - это ЧПшник,а число занятых на госпредприятиях постоянно сокращается, повышение минималки дает рост доходов. А оно на транш надеется... в стране есть бабки и надо доходы выводить из тени, а не влезать глубже в долги. А то как почитать - так вся страна жебракив, а в пятницу-субботу негде в приличном кабаке посидеть, все занято
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