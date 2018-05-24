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Міністр фінансів висловився
про можливість підвищити...

Міністр фінансів висловився про можливість підвищити...
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:50

Міністр фінансів висловився про можливість підвищити...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня в Україні підвищили мінімальну заробітну плату до 3723 грн на місяць.

Дивися повний текст Міністр фінансів висловився про можливість підвищити мінімальну зарплату в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:50

не зря этого дятла хотят в отставку отправить. В стране где каждый второй - это ЧПшник,а число занятых на госпредприятиях постоянно сокращается, повышение минималки дает рост доходов. А оно на транш надеется... в стране есть бабки и надо доходы выводить из тени, а не влезать глубже в долги. А то как почитать - так вся страна жебракив, а в пятницу-субботу негде в приличном кабаке посидеть, все занято
redmax11
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:05

  redmax11 написав:не зря этого дятла хотят в отставку отправить. В стране где каждый второй - это ЧПшник,а число занятых на госпредприятиях постоянно сокращается, повышение минималки дает рост доходов. А оно на транш надеется... в стране есть бабки и надо доходы выводить из тени, а не влезать глубже в долги. А то как почитать - так вся страна жебракив, а в пятницу-субботу негде в приличном кабаке посидеть, все занято


Не только в кабаке. В субботу найти свободное место на парковке возле Эпицентра, Ашана или какого-то ТРЦ тот еще квест.
Денег очень много в обороте. Но Данилюк видит только официальные данные и на них ссылается. Какой вывод напрашивается? Что не надо на них смотреть, а волевым решением поднять минималку, хотя-бы, до 200 баксов.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:46

  redmax11 написав:не зря этого дятла хотят в отставку отправить. В стране где каждый второй - это ЧПшник,а число занятых на госпредприятиях постоянно сокращается, повышение минималки дает рост доходов. А оно на транш надеется... в стране есть бабки и надо доходы выводить из тени, а не влезать глубже в долги. А то как почитать - так вся страна жебракив, а в пятницу-субботу негде в приличном кабаке посидеть, все занято

В 1944 в Москве открылось 5 коммерческих ресторана..но присесть простому смертному там было никак- все занято. Ваш вывод?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:59

  redmax11 написав:не зря этого дятла хотят в отставку отправить. В стране где каждый второй - это ЧПшник,а число занятых на госпредприятиях постоянно сокращается, повышение минималки дает рост доходов. А оно на транш надеется... в стране есть бабки и надо доходы выводить из тени, а не влезать глубже в долги. А то как почитать - так вся страна жебракив, а в пятницу-субботу негде в приличном кабаке посидеть, все занято

если бы Вы хоть немножко интересовались, то немного погуглив Вы бы нашли цифру порядка 1,8млн.ЧП, что даже деткам в садике понятно, что это никак не каждый второй. И зачем Вам приличные кабаки у Вас уровень типа на лавочке под пивко сидеть семечки лускать...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:07

  Viktor написав:Что не надо на них смотреть, а волевым решением поднять минималку, хотя-бы, до 200 баксов.
Як мене нервують горе фахівці.....
1 Мені як підприємцю все одно яка мінімалка , бо гроші заробляю не я , а працівники
2 Від мінімалки залежить тільки розмір оподаткування. тому підняття мінімалки не збільшує реальні доходи працівника, а навпаки зменшує їх на розмір додаткового оподаткування.
А так як всі гроші підприємства зароблені працівниками . то збільшення суми виплачених податків - просто зменшує суми на руки працівникам.
3 Як на мене , то мінімалку показують 90% найменшзабезпечених і 10% хитровимаханих
Підняття мінімалки накаже всіх і хитровимаханих і найменшзабезпечених , тільки для хитровимаханих втрати будуть 1-10% їх доходу , а для найменш забезпечених 10-40% їх доходу - от і виходить
Наводивши порядок-спалили хату...
4 З іншого боку я за ( як громадянин і як підприємець ) на збільшення мінімалки , але при умові- що буде зменшене навантаження оподаткування на фонд заробітної плати і буде введена градація такого навантаження в залежності від суми прибутку.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:08

  Viktor написав: Не только в кабаке. В субботу найти свободное место на парковке возле Эпицентра, Ашана или какого-то ТРЦ тот еще квест. Денег очень много в обороте. Но Данилюк видит только официальные данные и на них ссылается. Какой вывод напрашивается? Что не надо на них смотреть, а волевым решением поднять минималку, хотя-бы, до 200 баксов.

а Вас жаба душит, что Вы чужие деньги считаете? Человек может ездить на машине ради понтов, это дело каждого. А что бы парковка не казалось квестом, возьмите такси например или это не по карману?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:11

Re: Міністр фінансів висловився про можливість підвищити...

  redmax11 написав:число занятых на госпредприятиях постоянно сокращается, повышение минималки дает рост доходов.


А может с госпредприятиями, что то не так ?

Наличие машины оказывается роскошь, а не средство передвижения :) Что до ресторанов, проверьте документы, не удивлюсь если основным клиентом окажется чиновник со товарищами.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:33

  Cactus написав:
  Viktor написав: Не только в кабаке. В субботу найти свободное место на парковке возле Эпицентра, Ашана или какого-то ТРЦ тот еще квест. Денег очень много в обороте. Но Данилюк видит только официальные данные и на них ссылается. Какой вывод напрашивается? Что не надо на них смотреть, а волевым решением поднять минималку, хотя-бы, до 200 баксов.

а Вас жаба душит, что Вы чужие деньги считаете? Человек может ездить на машине ради понтов, это дело каждого. А что бы парковка не казалось квестом, возьмите такси например или это не по карману?


В чем именно Вы жабу увидели? Я просто констатировал факт того, что народ у нас не такой уже и бедный, как это отображено в официальной статистике. И призвал выводить доходы из тени, тем самым уравнивая реальное качество жизни с официальными цифрами на бумаге у Данылюка. Сейчас же его реплика звучит убого, ибо основана она на недостоверной информации.
Viktor
 
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