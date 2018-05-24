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Міністр фінансів висловився
про можливість підвищити...

Міністр фінансів висловився про можливість підвищити...
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:48

  budivelnik написав:
  Viktor написав:Что не надо на них смотреть, а волевым решением поднять минималку, хотя-бы, до 200 баксов.
Як мене нервують горе фахівці.....
1 Мені як підприємцю все одно яка мінімалка , бо гроші заробляю не я , а працівники
2 Від мінімалки залежить тільки розмір оподаткування. тому підняття мінімалки не збільшує реальні доходи працівника, а навпаки зменшує їх на розмір додаткового оподаткування.
А так як всі гроші підприємства зароблені працівниками . то збільшення суми виплачених податків - просто зменшує суми на руки працівникам.
3 Як на мене , то мінімалку показують 90% найменшзабезпечених і 10% хитровимаханих
Підняття мінімалки накаже всіх і хитровимаханих і найменшзабезпечених , тільки для хитровимаханих втрати будуть 1-10% їх доходу , а для найменш забезпечених 10-40% їх доходу - от і виходить
Наводивши порядок-спалили хату...
4 З іншого боку я за ( як громадянин і як підприємець ) на збільшення мінімалки , але при умові- що буде зменшене навантаження оподаткування на фонд заробітної плати і буде введена градація такого навантаження в залежності від суми прибутку.


А скажіть, будь-ласка, чи є порушенням приховування реальної заробітної плати чи не є?
Бо в мене склалося враження, що для більшості "підприємців" платити 100% в білу - то є не "по-пацанські". Тобто, вони навіть не роглядають можливості платити білу!!!Ось в чому шок.

p.s. Особисто я працював тільки за білі зарплати. І для мене дико читати дописувачів, які бояться заплатити якийсь більший податок, а жити в країні з нормальною інфраструктурою вони хочуть. То звідки ж візьмуться гроші, якщо всі будуть ухилятися?!
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:50

Viktor
Загалом згоден, і все ж рівень оподаткування зарплат надто вже великий. Дефакто це 41,5% (ЄСВ - 22, ПДФО - 18, Військовий - 1,5). Тобто за кожну підняту 1000 грн. потрібно сплатити 415 грн. (195 забрати з зарплати і ще 220 накрутити за рахунок підприємця). Тут, звичайно можна спорити, і все ж, це трохи багацько. Особливо, якщо підприємець заставляє працівників компенсувати йому сплачене ЄСВ (а це сьогодні не рідкість).

Ще один фактор - загальна жалюгідність зарплат. Поясню:
Якщо ви заробляєте 20000 грн., то сплативши навіть 4000, вам залишається 16К, що в принципі й так непогано.
Але якщо ви заробляєте 5000, то платити ще й з цього мізеру 1000 якось зовсім неохота.

От і складається такий дурнуватий баланс, що ні роботодавці, ні працівники в білих зарплатах не зацікавлені, особливо коли йдеться про зарплати до 10000.
Стадо баранів, котрі очолює лев завжди отримає перемогу над стадом левів, котрі очолює баран. (Наполеон)
Жаль в нас одні тільки барани.
abvertaras
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:52

Re: Міністр фінансів висловився про можливість підвищити...

  Viktor написав:..
Бо в мене склалося враження, що для більшості "підприємців" платити 100% в білу - то є не "по-пацанські". Тобто, вони навіть не роглядають можливості платити білу!!!Ось в чому шо
Немного не так. В бизнесе сейчас довольно тесно, и игрок, играющий "честно" при прочих равных (если ты не крутой международный концерн) быстро окажется на задворках. У меня много знакомых, прямо мне намекающие - мы хочем и будем работать "в белую", когда все будут. Когда правила игры для всех будут одинаковы. Кто пишет правила игры не мне рассказывать - с 90-х годов особых сдвигов не наблюдалось, разве что вместо бандюков появились всяческие разновидности крышевания, даже временами не поймешь у кого яйца крепче - МВД, СБУ, фискалы, Администрация Президента, посольство США
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