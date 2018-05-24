Міністр фінансів висловився про можливість підвищити...

Додано: Пон 04 чер, 2018 14:50

Viktor

Загалом згоден, і все ж рівень оподаткування зарплат надто вже великий. Дефакто це 41,5% (ЄСВ - 22, ПДФО - 18, Військовий - 1,5). Тобто за кожну підняту 1000 грн. потрібно сплатити 415 грн. (195 забрати з зарплати і ще 220 накрутити за рахунок підприємця). Тут, звичайно можна спорити, і все ж, це трохи багацько. Особливо, якщо підприємець заставляє працівників компенсувати йому сплачене ЄСВ (а це сьогодні не рідкість).



Ще один фактор - загальна жалюгідність зарплат. Поясню:

Якщо ви заробляєте 20000 грн., то сплативши навіть 4000, вам залишається 16К, що в принципі й так непогано.

Але якщо ви заробляєте 5000, то платити ще й з цього мізеру 1000 якось зовсім неохота.



От і складається такий дурнуватий баланс, що ні роботодавці, ні працівники в білих зарплатах не зацікавлені, особливо коли йдеться про зарплати до 10000.

Стадо баранів, котрі очолює лев завжди отримає перемогу над стадом левів, котрі очолює баран. (Наполеон)

Жаль в нас одні тільки барани.