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Міністр фінансів висловився
про можливість підвищити...

Міністр фінансів висловився про можливість підвищити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:48

  budivelnik написав:
  Viktor написав:Что не надо на них смотреть, а волевым решением поднять минималку, хотя-бы, до 200 баксов.
Як мене нервують горе фахівці.....
1 Мені як підприємцю все одно яка мінімалка , бо гроші заробляю не я , а працівники
2 Від мінімалки залежить тільки розмір оподаткування. тому підняття мінімалки не збільшує реальні доходи працівника, а навпаки зменшує їх на розмір додаткового оподаткування.
А так як всі гроші підприємства зароблені працівниками . то збільшення суми виплачених податків - просто зменшує суми на руки працівникам.
3 Як на мене , то мінімалку показують 90% найменшзабезпечених і 10% хитровимаханих
Підняття мінімалки накаже всіх і хитровимаханих і найменшзабезпечених , тільки для хитровимаханих втрати будуть 1-10% їх доходу , а для найменш забезпечених 10-40% їх доходу - от і виходить
Наводивши порядок-спалили хату...
4 З іншого боку я за ( як громадянин і як підприємець ) на збільшення мінімалки , але при умові- що буде зменшене навантаження оподаткування на фонд заробітної плати і буде введена градація такого навантаження в залежності від суми прибутку.


А скажіть, будь-ласка, чи є порушенням приховування реальної заробітної плати чи не є?
Бо в мене склалося враження, що для більшості "підприємців" платити 100% в білу - то є не "по-пацанські". Тобто, вони навіть не роглядають можливості платити білу!!!Ось в чому шок.

p.s. Особисто я працював тільки за білі зарплати. І для мене дико читати дописувачів, які бояться заплатити якийсь більший податок, а жити в країні з нормальною інфраструктурою вони хочуть. То звідки ж візьмуться гроші, якщо всі будуть ухилятися?!
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:50

Viktor
Загалом згоден, і все ж рівень оподаткування зарплат надто вже великий. Дефакто це 41,5% (ЄСВ - 22, ПДФО - 18, Військовий - 1,5). Тобто за кожну підняту 1000 грн. потрібно сплатити 415 грн. (195 забрати з зарплати і ще 220 накрутити за рахунок підприємця). Тут, звичайно можна спорити, і все ж, це трохи багацько. Особливо, якщо підприємець заставляє працівників компенсувати йому сплачене ЄСВ (а це сьогодні не рідкість).

Ще один фактор - загальна жалюгідність зарплат. Поясню:
Якщо ви заробляєте 20000 грн., то сплативши навіть 4000, вам залишається 16К, що в принципі й так непогано.
Але якщо ви заробляєте 5000, то платити ще й з цього мізеру 1000 якось зовсім неохота.

От і складається такий дурнуватий баланс, що ні роботодавці, ні працівники в білих зарплатах не зацікавлені, особливо коли йдеться про зарплати до 10000.
Стадо баранів, котрі очолює лев завжди отримає перемогу над стадом левів, котрі очолює баран. (Наполеон)
Жаль в нас одні тільки барани.
abvertaras
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:52

Re: Міністр фінансів висловився про можливість підвищити...

  Viktor написав:..
Бо в мене склалося враження, що для більшості "підприємців" платити 100% в білу - то є не "по-пацанські". Тобто, вони навіть не роглядають можливості платити білу!!!Ось в чому шо
Немного не так. В бизнесе сейчас довольно тесно, и игрок, играющий "честно" при прочих равных (если ты не крутой международный концерн) быстро окажется на задворках. У меня много знакомых, прямо мне намекающие - мы хочем и будем работать "в белую", когда все будут. Когда правила игры для всех будут одинаковы. Кто пишет правила игры не мне рассказывать - с 90-х годов особых сдвигов не наблюдалось, разве что вместо бандюков появились всяческие разновидности крышевания, даже временами не поймешь у кого яйца крепче - МВД, СБУ, фискалы, Администрация Президента, посольство США
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:28

Re: міністр фінансів

  Viktor написав:констатировал факт того, что народ у нас не такой уже и бедный, как это отображено в официальной статистике.

От того у нас столько ломбардов, а их витрины от планшетов и айфонов ломятся.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:51

  Viktor написав:
  budivelnik написав:
  Viktor написав:Что не надо на них смотреть, а волевым решением поднять минималку, хотя-бы, до 200 баксов.
Як мене нервують горе фахівці.....
1 Мені як підприємцю все одно яка мінімалка , бо гроші заробляю не я , а працівники
2 Від мінімалки залежить тільки розмір оподаткування. тому підняття мінімалки не збільшує реальні доходи працівника, а навпаки зменшує їх на розмір додаткового оподаткування.
А так як всі гроші підприємства зароблені працівниками . то збільшення суми виплачених податків - просто зменшує суми на руки працівникам.
3 Як на мене , то мінімалку показують 90% найменшзабезпечених і 10% хитровимаханих
Підняття мінімалки накаже всіх і хитровимаханих і найменшзабезпечених , тільки для хитровимаханих втрати будуть 1-10% їх доходу , а для найменш забезпечених 10-40% їх доходу - от і виходить
Наводивши порядок-спалили хату...
4 З іншого боку я за ( як громадянин і як підприємець ) на збільшення мінімалки , але при умові- що буде зменшене навантаження оподаткування на фонд заробітної плати і буде введена градація такого навантаження в залежності від суми прибутку.
А скажіть, будь-ласка, чи є порушенням приховування реальної заробітної плати чи не є?
Бо в мене склалося враження, що для більшості "підприємців" платити 100% в білу - то є не "по-пацанські". Тобто, вони навіть не роглядають можливості платити білу!!!Ось в чому шок.
Звичайно що є
От тільки маленький нюансик
1 Я у вигляді зарплати виплачую 90% від створеного працівниками
2 Так як у мене працюють жіночки без освіти після 45 , і дівчатка студентки - то кожна з них створює додатньої вартості в місяць всього на 10 000 грн їх можна сварити , можна зневажати - але так є
1670 грн йде на ПДВ
500 грн йде акцизний з роздрібних продаж
1723 грн - ЄСВ
1720 грн -прибутковий+військовий
На руки - 4387 грн
Як вважаєте , якщо я напишу що вони отримують не 4387+1720=6107 а 3750 , і після цього видам їм на руки не 4387 а 6100 - я добре зроблю чи ні ?
Тільки давайте без абсолютної справедливості і надування щік - а з точки зору жіночки . яка 200 годин в місяць продає хліб/цигарки/алкогось/сан-гігієну....
  Viktor написав:p.s. Особисто я працював тільки за білі зарплати. І для мене дико читати дописувачів, які бояться заплатити якийсь більший податок, а жити в країні з нормальною інфраструктурою вони хочуть. То звідки ж візьмуться гроші, якщо всі будуть ухилятися?!
Та без проблем
Якщо Ви отримуєте тільки білі зарплати то Ви
або хитровимаханий єдиноподатник який з 50 000 доходу в місяць платить 1700 грн
або бюджетник-який отримує гроші з податків вищеописаних жіночок
або людина яка входить в 10% найкращих/найсумлінніших платників податків цієї держави.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:21

  abvertaras написав:Особливо, якщо підприємець заставляє працівників компенсувати йому сплачене ЄСВ (а це сьогодні не рідкість).
Коли Ви вже забудете совкові правила.....
1 Компенсовує працівник сплачене ЄСВ під тиском підприємця , чи навіть не знає про його сплату - все одно це ЄСВ заробляє сам працівник.
Коли це вже дійде?
Раніше,коли все було Державне - то це мало якесь значення , бо прибуток залишався в держави весь...
Тепер для того щоб отримати зарплату-потрібно її ( і всі податки які випливають з цієї білої/сірої зарплат ) заробити працівнику.
Тому підприємець/підприємство жодних додаткових коштів з власної кишені не платить
Все
а - спочатку заробляється працівником
б - потім з цього заробленого сплачуються всі види податків( і пофіг з якого рахунку з рахунку
- працівника як ПДФО+військовий,
- чи з рахунку підприємця як ПДВ+ЄСВ+акциз
Все одно всі кошти і з п а) і з п б) - зароблені(створені) працівником
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:12

Та без проблем
Якщо Ви отримуєте тільки білі зарплати то Ви
або хитровимаханий єдиноподатник який з 50 000 доходу в місяць платить 1700 грн
або бюджетник-який отримує гроші з податків вищеописаних жіночок
або людина яка входить в 10% найкращих/найсумлінніших платників податків цієї держави.[/quote]

Не вгадали. Не ФОП, не бюджетник і не хитровитримааний)))
Про такі компанії, як Данон, МХП (Наша Ряба), Укрсиббанк, Страхова компанія Провідна щось чули? Це тільки ті, де я працював. А їх ще дуже багато є. Займав звичайні менеджерські посади нижньої ланки (веденння клієнтів, продаж продукції/послуг, виконання планів)
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:50

Ахметов с партнерами тоже согласен, что денег в стране полно. И чтобы повысить их извлекаемость из населения нужно ещё повысить тарифы, чтоб догнать и перегнать Европу.
Ненуашо, "генделыки забиты", "пробки из дорогих авто" и т.д.
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:17

  Viktor написав:
  budivelnik написав:Та без проблем
Якщо Ви отримуєте тільки білі зарплати то Ви
або хитровимаханий єдиноподатник який з 50 000 доходу в місяць платить 1700 грн
або бюджетник-який отримує гроші з податків вищеописаних жіночок
або людина яка входить в 10% найкращих/найсумлінніших платників податків цієї держави.
Не вгадали. Не ФОП, не бюджетник і не хитровитримааний)))
Про такі компанії, як Данон, МХП (Наша Ряба), Укрсиббанк, Страхова компанія Провідна щось чули? Це тільки ті, де я працював. А їх ще дуже багато є. Займав звичайні менеджерські посади нижньої ланки (веденння клієнтів, продаж продукції/послуг, виконання планів)
Я дав три варіанта- Ваш третій, тому я чітко окреслив коло...
Тепер по суті
Як я розумію , Ви вже не проти , коли замість 3000 грн але на 100% чесно , людина отримає 6000 , але трошки не так чесно , а частково в конвертику ?

Інше питання , що людина яка отримує 20000 , вирішила офіційно отримати 3700 і в конверті 25000 - тут вже інший коленкор і я повністю на Вашій стороні.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:59

Re: Міністр фінансів висловився про можливість підвищити...

  budivelnik написав:Як я розумію , Ви вже не проти , коли замість 3000 грн але на 100% чесно , людина отримає 6000 , але трошки не так чесно , а частково в конвертику ?


1. Оце Ваше "в конвертику" та в масштабах цілої країни, призводить до мільярдних недоотримань ПФ. А ми говоримо, що пенсії у бабусь маленькі...То звідки ж гроші візьмуться на ті пенсії?!
2. Тепер стосовно Ваших фраз "працівник сам собі заробляє". Не зовсім вірне твердження. Ставка має платитися в будь-якому випадку тільки за те що людина вийшла на роботу і щось робить для Вас, витрачаючи свій час. Причому ставка не мінімальна, а ринкова по конкретній посаді. А от бонусну частину можете прив'язувати до створеної додаткової вартості.
Viktor
 
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