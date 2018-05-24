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Міністр фінансів висловився про можливість підвищити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 чер, 2018 21:15
Cactus написав:
А что бы парковка не казалось квестом, возьмите такси например или это не по карману?
"если нет хлеба, ешьте пирожные. не обязательно голодать!"
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Pegasmaster
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