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Міністр фінансів висловився
про можливість підвищити...

Міністр фінансів висловився про можливість підвищити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:15

Re: Міністр фінансів висловився про можливість підвищити...

  Cactus написав:А что бы парковка не казалось квестом, возьмите такси например или это не по карману?

"если нет хлеба, ешьте пирожные. не обязательно голодать!"
Pegasmaster
 
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