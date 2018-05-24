"если нет хлеба, ешьте пирожные. не обязательно голодать!"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 21:15
Re: Міністр фінансів висловився про можливість підвищити...
Додано: Пон 04 чер, 2018 21:40
Re: Міністр фінансів висловився про можливість підвищити...
такое должно быть, но такое бывает в высоко конкурентной бизнес среде и в развитом рынке труда. у нас пока не так, к сожалению. пока постсовковая экономика с тотальной коррупцией.
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