"если нет хлеба, ешьте пирожные. не обязательно голодать!"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 21:15
Re: Міністр фінансів висловився про можливість підвищити...
Додано: Пон 04 чер, 2018 21:40
Re: Міністр фінансів висловився про можливість підвищити...
такое должно быть, но такое бывает в высоко конкурентной бизнес среде и в развитом рынке труда. у нас пока не так, к сожалению. пока постсовковая экономика с тотальной коррупцией.
Додано: Вів 05 чер, 2018 07:34
Re: Міністр фінансів висловився про можливість підвищити...
Больше всех минималку хотят поднять те кто работает на государство. Они наверно думают что тоже платят налоги. Хотя если разобраться то как гос самому себе будет платить налоги? Из правого кармана переложит в левый?
А бюджет то пополнять нужно. Вот и воют на частников, потому что основная доля лежит на частном бизнесе. Ну и на акцизах тянут со всех.
Ситуацию в стране хорошо наблюдать по рынках. Если новые ролеты, контейнера открываются под торговлю, значит подъем. Если закрываются, значит торба. Те кто сводил концы с концами закроются и уедут в Польшу. А таких довольно таки много.
Не зарплаты нужно повышать, а цены понижать.
Додано: Вів 05 чер, 2018 09:35
Re: Міністр фінансів висловився про можливість підвищити...
Роль рынков в торговле постоянно падает, потому наблюдать по ним что-то без толку - они и при подъеме сворачиваться будут, причем даже быстрее
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Додано: Вів 05 чер, 2018 09:41
Зато растет роль интернет-магазинов, где усё, исключительно усё, "побэзналу". И всякие доставки со всяких "Розеток", каждый раз с нового ФОП и т.д.
Додано: Вів 05 чер, 2018 09:44
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:57
Гарно-справедливо-правильно до болю в зубах....
От тільки людина яка працює як правило утримує з своєї зарплати ще й дитину до 18-22 років , а бабуся тільки себе.
Ви пропонуєте бідних зробити біднішими на 30% - і хто ви тоді ? свята справедливість? Чи як пан гройсман розмахуючи рукою з годинником за 1 млн грн - будете розповідати підприємцям які за 20 років роботи ледве собі на квартиру заробили ( вартістю менше 1 млн грн) - що вони рєдіски і своїм працівникам не доплачують?
Класний підхід до економіки... Чудово працює в соціалістичні системі і ніфіга не працює в капіталістичній
1 Приватний бізнес живе за рахунок доходів які сам генерує
2 Так як бізнес- це запис на папірці- то доходи формуються затратами праці всіх зайнятих в бізнесі
3 Якщо в бізнесовій структурі будуть люди які отримують гроші тільки за вихід на роботу - то в кого ж тоді зявиться бажання напрягатись за бонуси . якщо легше просто отримувати по тарифам...
4 Ви погано читали
Я писав - 90% отриманої доданої вартості йде у фонд оплати праці моїх працівників, і все одно якщо не буде конвертів вони отримають максимум 4800 , якщо з конвертами 6000....
Я повинен відібрати по 1200 в тих хто працює в мене і віддати в Держбюджет тільки тому що останній ніби то тільки те й робить що годує пенсіонерів?
А звідки тоді віли/яхти/годинники за сотні мільоні і ями на дорогах ?
Тому ще раз
Структура стійка тільки в тому випадку , коли всі несуть однакову відповідальність
І якщо я , під дамокловим мечем кримінальної відповідальності вважаю що треба збільшити реально отримувані кошти на 20% щоб це становило хоча б 6000 грн/місяць , навіть за рахунок економії по податкам - то навряд чи мене переконає якись чиновник з дерзарплатою в 10000-15000 грн що я не правий.
ПС
Приблизно 5 млн осіб отримують мінімалку
Приблизно 4 млн з цих 5 млн отримують в середньому додатково 500 грн/місяць за рахунок конвертів
Втрати бюджету становлять приблизно 30 млрд грн рік
Створимо держструктуру вартістю в 50 млрд щоб навести порядок ?
Чи змінимо законодавство таким чином щоб перерозподілити 30 млрд від дуже багатих 100 000 осіб і перетворимо 5 млн найбідніших працівників з злочинців в нормальних членів суспільства?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 05 чер, 2018 12:27
Разве повышение минималки стоит хоть что-то держбюджету? Это же только очередное сильное повышение налогов на все (через привязку к этой минималке), которое и так зашкаливает?
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:40
Re: Міністр фінансів висловився про можливість підвищити...
Ви здивуєтеся, але так і має бути. І ще, чистого капіталізму вже не існує (в дикому вигляді, як у Вас). Розвиненим західним країнам притаманний "соціальний капіталізм", який захищає працівників від таких роботодавців. Там профспілки засудили би Вас і бізнес довелося би взагалі закрити.
Тож, поки що, радійте з того, що влада спускає все на гальмах і в Україні продувжується ера "дикого капіталізму".
Додано: Вів 05 чер, 2018 15:05
Насмішили
1 Якщо я вклав свій 1 млн в приміщення/обладнання/товари + виконую роботу по адмініструванню + віддаю 90% всього що створене працівниками-працівникам і на податки які виникають внаслідок виплат працівникам і при цьому в працівників виходить тільки 4800( якщо на 100% чесно) або 6000 ( якщо трошки в конвертах)
То що будуть робити ці працівники у випадку коли я плюну? і хто в трикутнику я-(підприємець)-держава(податки)-працівник(доходи) - втратить більше ?
2 Я заберу свій мільйон і піду на пенсію , держава не отримає 200 000 грн/рік податків від моєї( і моїх працівників )роботи, працівники будуть змушені шукати інше місце праці.
А якщо таких як я 100 000 поступлять аналогічно - це приведе до втрати 0,5 млн робочих місць.... звичайно люди які обслуговувались в цих торгових точках з голоду не помруть і переорієнтуються на супермаркети.... , але в мене на 10-15% нижчі ціни ....
Тому місце сидіння-визначає точк5у зору.
Гройсман, ( чи банківський працівник, чи айтішнік на єдиному , чи працівник фірма якого отримує 5 млрд грн/рік дотацій від держави )який щоб отримати через акції 1 млн прибутку сплатив всього 5000-15000 податків - думає не так як я чи мої працівники , які для того щоб отримати 200 000 грн/рік зарплати сплачують 250 000 грн/рік податків.
До речі. наші можновладці притримуються моєї точки зору і пробують перевести оподаткування на податок на виведені з бізнесу капітали , а не на зароблені і вкладені назад.
З точки зору нашої податкової - я поганий , бо маючи активів/пасивів на 5 млн грн - за час своєї 20-річної діяльності не сплатив 6 млн грн податків як випливає з чинного законодавства..
А з точки зору нормального глузду- якщо я заробив 8 млн( за 20 років ) 1 млн віддав у вигляді податків , 5 млн вклав в розвиток бізнесу і 2 млн пропустив з сімєю на підтримання власного життя ( 2 млн за 240 місяців = 8000 грн/місяць) - я не такий вже й поганий . тим більше що такі як Ви так би не змогли
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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