Міністр фінансів висловився про можливість підвищити...

Додано: Вів 05 чер, 2018 11:57

Viktor написав: budivelnik написав: Як я розумію , Ви вже не проти , коли замість 3000 грн але на 100% чесно , людина отримає 6000 , але трошки не так чесно , а частково в конвертику ? Як я розумію , Ви вже не проти , коли замість 3000 грн але на 100% чесно , людина отримає 6000 , але трошки не так чесно , а частково в конвертику ? 1. Оце Ваше "в конвертику" та в масштабах цілої країни, призводить до мільярдних недоотримань ПФ. А ми говоримо, що пенсії у бабусь маленькі...То звідки ж гроші візьмуться на ті пенсії?! 1. Оце Ваше "в конвертику" та в масштабах цілої країни, призводить до мільярдних недоотримань ПФ. А ми говоримо, що пенсії у бабусь маленькі...То звідки ж гроші візьмуться на ті пенсії?!

Viktor написав: 2. Тепер стосовно Ваших фраз "працівник сам собі заробляє". Не зовсім вірне твердження. Ставка має платитися в будь-якому випадку тільки за те що людина вийшла на роботу і щось робить для Вас, витрачаючи свій час. Причому ставка не мінімальна, а ринкова по конкретній посаді. А от бонусну частину можете прив'язувати до створеної додаткової вартості. 2. Тепер стосовно Ваших фраз "працівник сам собі заробляє". Не зовсім вірне твердження. Ставка має платитися в будь-якому випадку тільки за те що людина вийшла на роботу і щось робить для Вас, витрачаючи свій час. Причому ставка не мінімальна, а ринкова по конкретній посаді. А от бонусну частину можете прив'язувати до створеної додаткової вартості.

Гарно-справедливо-правильно до болю в зубах....От тільки людина яка працює як правило утримує з своєї зарплати ще й дитину до 18-22 років , а бабуся тільки себе.Ви пропонуєте бідних зробити біднішими на 30% - і хто ви тоді ? свята справедливість? Чи як пан гройсман розмахуючи рукою з годинником за 1 млн грн - будете розповідати підприємцям які за 20 років роботи ледве собі на квартиру заробили ( вартістю менше 1 млн грн) - що вони рєдіски і своїм працівникам не доплачують?Класний підхід до економіки... Чудово працює в соціалістичні системі і ніфіга не працює в капіталістичній1 Приватний бізнес живе за рахунок доходів які сам генерує2 Так як бізнес- це запис на папірці- то доходи формуються затратами праці всіх зайнятих в бізнесі3 Якщо в бізнесовій структурі будуть люди які отримують гроші тільки за вихід на роботу - то в кого ж тоді зявиться бажання напрягатись за бонуси . якщо легше просто отримувати по тарифам...4 Ви погано читалиЯ писав - 90% отриманої доданої вартості йде у фонд оплати праці моїх працівників, і все одно якщо не буде конвертів вони отримають максимум 4800 , якщо з конвертами 6000....Я повинен відібрати по 1200 в тих хто працює в мене і віддати в Держбюджет тільки тому що останній ніби то тільки те й робить що годує пенсіонерів?А звідки тоді віли/яхти/годинники за сотні мільоні і ями на дорогах ?Тому ще разСтруктура стійка тільки в тому випадку , коли всі несуть однакову відповідальністьІ якщо я , під дамокловим мечем кримінальної відповідальності вважаю що треба збільшити реально отримувані кошти на 20% щоб це становило хоча б 6000 грн/місяць , навіть за рахунок економії по податкам - то навряд чи мене переконає якись чиновник з дерзарплатою в 10000-15000 грн що я не правий.ПСПриблизно 5 млн осіб отримують мінімалкуПриблизно 4 млн з цих 5 млн отримують в середньому додатково 500 грн/місяць за рахунок конвертівВтрати бюджету становлять приблизно 30 млрд грн рікСтворимо держструктуру вартістю в 50 млрд щоб навести порядок ?Чи змінимо законодавство таким чином щоб перерозподілити 30 млрд від дуже багатих 100 000 осіб і перетворимо 5 млн найбідніших працівників з злочинців в нормальних членів суспільства?