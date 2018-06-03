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У КМДА повідомили борг "Київенерго" перед "Нафтогазом"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 13:05
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявляє прес-служба Київської міської держадміністрації (КМДА) з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелєєва.
Дивися повний текст У КМДА повідомили борг "Київенерго" перед "Нафтогазом"
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Додано: Пон 04 чер, 2018 13:05
Паны дерутся, а ... вы, холопы, пока и в Днепре помоетесь.
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