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У КМДА повідомили борг
"Київенерго" перед "Нафтогазом"

У КМДА повідомили борг "Київенерго" перед "Нафтогазом"
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:05

У КМДА повідомили борг "Київенерго" перед "Нафтогазом"

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявляє прес-служба Київської міської держадміністрації (КМДА) з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелєєва.

Дивися повний текст У КМДА повідомили борг "Київенерго" перед "Нафтогазом".
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:05

Паны дерутся, а ... вы, холопы, пока и в Днепре помоетесь.
EKO
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