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43% українців вважають судову
реформу цілковито провальною

43% українців вважають судову реформу цілковито провальною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:10

43% українців вважають судову реформу цілковито провальною

Пропонуємо до обговорення:
Цілих 73% громадян вважають хід судової реформи в Україні неуспішним.

Дивися повний текст 43% українців вважають судову реформу цілковито провальною.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:10

А вона була та реформа?Піар і бутафорія.
sena_2008atp
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