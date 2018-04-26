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Українець виграв
рекордну суму в лотереї

Українець виграв рекордну суму в лотереї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:17

Українець виграв рекордну суму в лотереї

Пропонуємо до обговорення:
До цього моменту сума найбільшого виграшу в Україні становила 15,2 млн гривень.

Дивися повний текст Українець виграв рекордну суму в лотереї.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:17

Ляшко?
NoNaMe
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:19

  NoNaMe написав:Ляшко?

+++ он самый!!.. ну может "под выборы" этот "пъедистал" может пополниться еще его "коллегами"-ублюдками....
maestro71
 
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