|
|
Українець виграв рекордну суму в лотереї
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 чер, 2018 14:17
Пропонуємо до обговорення:
До цього моменту сума найбільшого виграшу в Україні становила 15,2 млн гривень.
Дивися повний текст Українець виграв рекордну суму в лотереї
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82349
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 04 чер, 2018 14:17
Ляшко?
-
NoNaMe
-
-
- Повідомлень: 578
- З нами з: 22.01.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 чер, 2018 14:19
NoNaMe написав:
Ляшко?
+++ он самый!!.. ну может "под выборы" этот "пъедистал" может пополниться еще его "коллегами"-ублюдками....
-
maestro71
-
-
- Повідомлень: 1827
- З нами з: 09.09.11
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 425 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему