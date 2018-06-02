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Іноземці скуповують в Україні
квартири, щоб здавати їх...

Іноземці скуповують в Україні квартири, щоб здавати їх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:51

Іноземці скуповують в Україні квартири, щоб здавати їх...

Пропонуємо до обговорення:
Іноземцям сподобалися ціни на українські квартири, і вони взялися їх скуповувати.

Дивися повний текст Іноземці скуповують в Україні квартири, щоб здавати їх нашим людям.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:51

Рынок бетона все глубже проседает и стагнирует. Не знаю на кого рассчитан этот заманушный бред. Возможно, перед финалом лиги чемпионов и выросло количество просмотров продажи и аренды квартир, оно и логично. Но на просмотрах в интернете все и закончилось. Не названы даже те 5 или 10 иностранных счастливчиков, что влипли в бетон и коммуналку. Их нет физически. Ожидаемо подорожает коммуналка, уменьшится количество субсидиантов, ещё больше людей уедет и до зимы киевский рынок недвиги обновит дно. Будущее оно простое и понятное. В этом 2018году отмечаем первое десятилетие, как "инвесторы" в укр недвижимость десятый год подряд фиксируют убытки.
...тот кто готовится к войне , намного ближе к победе , чем тот, кто готовится к миру ...
xpen_vam
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:54

Пришло лето а кушать хочется. приходится вешать лапшу.
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