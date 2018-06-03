Іноземцям сподобалися ціни на українські квартири, і вони взялися їх скуповувати.
Дивися повний текст Іноземці скуповують в Україні квартири, щоб здавати їх нашим людям.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 14:51
Іноземці скуповують в Україні квартири, щоб здавати їх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іноземці скуповують в Україні квартири, щоб здавати їх нашим людям.
Додано: Пон 04 чер, 2018 14:51
Рынок бетона все глубже проседает и стагнирует. Не знаю на кого рассчитан этот заманушный бред. Возможно, перед финалом лиги чемпионов и выросло количество просмотров продажи и аренды квартир, оно и логично. Но на просмотрах в интернете все и закончилось. Не названы даже те 5 или 10 иностранных счастливчиков, что влипли в бетон и коммуналку. Их нет физически. Ожидаемо подорожает коммуналка, уменьшится количество субсидиантов, ещё больше людей уедет и до зимы киевский рынок недвиги обновит дно. Будущее оно простое и понятное. В этом 2018году отмечаем первое десятилетие, как "инвесторы" в укр недвижимость десятый год подряд фиксируют убытки.
...тот кто готовится к войне , намного ближе к победе , чем тот, кто готовится к миру ...
Додано: Пон 04 чер, 2018 22:22
дано не читал такой наглой лжи...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Пон 04 чер, 2018 22:26
Это голодный бред или галлюцинации
Всё IMHO
Додано: Вів 05 чер, 2018 05:22
Re: Іноземці скуповують в Україні квартири, щоб здавати їх..
Додано: Вів 05 чер, 2018 08:43
И правильно делают, что скупают! Только не хрущи покупать надо, а новострои. И не в Киеве, а под Киевом. Во первых автономка, во-вторых Киев разрастется и квартиры "под Киевом" превратятся в "квартиры в Киеве". Мое мнение - в долларовом эквиваленте (если конечно в мировой ситуации не будет коренных перемен) квартиры (первичка) уже падать в цене не будут.
Додано: Вів 05 чер, 2018 09:26
Новостройки тоже начнут валиться, лет через двадцать. А здания в исторической части города всегда будут в цене, да и развалится им никогда не дадут.
Додано: Вів 05 чер, 2018 09:28
Re: Іноземці скуповують в Україні квартири, щоб здавати їх..
Ничего с ними ни за 20, на за 40, ни за 60 лет не случится.
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