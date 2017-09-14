RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки грошей отримають
пільговики на проїзд

Скільки грошей отримають пільговики на проїзд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:03

Скільки грошей отримають пільговики на проїзд

Пропонуємо до обговорення:
Коли переходити на монетизацію пільг - кожне місто буде вирішувати сам, а виплачувати планують від 60 грн в місяць.

Дивися повний текст Скільки грошей отримають пільговики на проїзд.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82349
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:03

Пример. Проезд по городу Канев (Черкассая обл) сейчас составляет 5 грн. Имеем: 5*30=60 ("в Черкасской области льготник в месяц будет получать 60 грн")
ЯЧитатель
 
Повідомлень: 262
З нами з: 15.03.13
Подякував: 957 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 263, 264, 265
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
2642 131014
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 чер, 2018 15:10
Kripo
Для ветеранів праці скасували безкоштовний проїзд
R2 » П'ят 25 тра, 2018 14:45
6 380
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 чер, 2018 14:12
sal
Кличко - за монетизацію пільг на проїзд у столиці
R2 » Суб 02 чер, 2018 11:51
4 126
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 чер, 2018 13:15
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.