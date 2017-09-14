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Скільки грошей отримають
пільговики на проїзд

Скільки грошей отримають пільговики на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:03

Скільки грошей отримають пільговики на проїзд

Пропонуємо до обговорення:
Коли переходити на монетизацію пільг - кожне місто буде вирішувати сам, а виплачувати планують від 60 грн в місяць.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:03

Пример. Проезд по городу Канев (Черкассая обл) сейчас составляет 5 грн. Имеем: 5*30=60 ("в Черкасской области льготник в месяц будет получать 60 грн")
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:54

интересно посмотреть откуда она эта средняя цифра, вот в Харьковской области 4,33грн., это как понимать, т.е. есть маршрутка по 9грн. и есть маршрутка по 0грн. ???
Cactus
 
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