Коли переходити на монетизацію пільг - кожне місто буде вирішувати сам, а виплачувати планують від 60 грн в місяць.
Дивися повний текст Скільки грошей отримають пільговики на проїзд.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 15:03
Скільки грошей отримають пільговики на проїзд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки грошей отримають пільговики на проїзд.
Додано: Пон 04 чер, 2018 15:03
Пример. Проезд по городу Канев (Черкассая обл) сейчас составляет 5 грн. Имеем: 5*30=60 ("в Черкасской области льготник в месяц будет получать 60 грн")
Додано: Пон 04 чер, 2018 15:54
интересно посмотреть откуда она эта средняя цифра, вот в Харьковской области 4,33грн., это как понимать, т.е. есть маршрутка по 9грн. и есть маршрутка по 0грн. ???
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