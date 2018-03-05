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Підробки відомих брендів
- як не купити фуфло

Підробки відомих брендів - як не купити фуфло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:54

Підробки відомих брендів - як не купити фуфло

Пропонуємо до обговорення:
Усі знають, що в Україні продається багато підробок (fake) товарів відомих брендів...

Дивися повний текст Підробки відомих брендів - як не купити фуфло.
R2
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