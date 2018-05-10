Позику на суму до 2,14 млрд євро.
Дивися повний текст "Газпром" надасть кредит на будівництво «Турецького потоку».
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Додано: Пон 04 чер, 2018 16:31
"Газпром" надасть кредит на будівництво «Турецького потоку»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Газпром" надасть кредит на будівництво «Турецького потоку».
Додано: Пон 04 чер, 2018 16:31
Сами себе кредит выпишут? Какая интересная новость.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Пон 04 чер, 2018 16:37
Re: интересная новость
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