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"Газпром" надасть кредит на
будівництво «Турецького потоку»

"Газпром" надасть кредит на будівництво «Турецького потоку»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:31

"Газпром" надасть кредит на будівництво «Турецького потоку»

Пропонуємо до обговорення:
Позику на суму до 2,14 млрд євро.

Дивися повний текст "Газпром" надасть кредит на будівництво «Турецького потоку».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:31

Сами себе кредит выпишут? Какая интересная новость.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:37

Re: интересная новость

  Sommer написав:Сами себе кредит выпишут?

А Украина может сама себе кредит выдать и взять?)
sal
 
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