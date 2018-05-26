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Укравтодор спростував інформацію
про якість українських...

Укравтодор спростував інформацію про якість українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:15

Укравтодор спростував інформацію про якість українських...

Пропонуємо до обговорення:
Рейтинг взяв за основу ключові дані 2016 року.

Дивися повний текст Укравтодор спростував інформацію про якість українських доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:15

Вот это опровергли так уж опровергли. Та лан знаем мы что и за 59 лет не управитесь.
Востаннє редагувалось vitali_kalinin в Пон 04 чер, 2018 17:22, всього редагувалось 1 раз.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:20

- Разве у нас еще остались дороги? - искренне удивился Укравтодор
antey1969
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